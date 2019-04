Az utóbbi öt mérkőzésen gólképtelen sepsiszentgyörgyi csapat az előző fordulóban hazai pályán veszített mérkőzést a címvédő Kolozsvári CFR együttesével szemben (0–1), míg a Corneliu Papură irányította labdarúgók az Astra Giurgiu vendégeként nyertek (1–0). A Sepsi OSK és a Craiova ebben az idényben háromszor találkozott, az alapszakaszban előbb Ibrahima Tandia góljával győztek a házigazdák a sepsiszentgyörgyi stadionban, a vissza­vágón pedig osztozkodtak a pontokon a Ion Oblemenco Stadionban (1–1), majd az olténiai együttes a playoffban Alexandru Mateiu találatával gyűjtötte be a három pontot.

„Hétfőn nehéz mérkőzésünk lesz egy nagyon jó csapat ellen, azonban biztos vagyok benne, hogy a keretgondok ellenére jól játszunk. A játékképes labdarúgók már bizonyították rátermettségüket, és a Craiova ellen is mindent megtesznek. Bízom benne, hogy jó játékkal pozitív eredményt hozhatunk össze, mert mindenképp szeretnénk pontokat szerezni. Az ország legjobb csapatai ellen eddig egy pontot gyűjtöttünk a felsőházi rájátszásban, ebben persze az is közrejátszott, hogy a sérülések nem kíméltek” – nyilatkozta Eugen Neagoe vezetőedző, hozzátéve, hogy hétfőn nem léphet pályára Niczuly Roland, Adrian Rus, Fülöp István és Marko Simonovski sem.

(miska)