Április 28., vasárnap: 17 órától a Szimplában Kováts Gizella Otthon, egyszerűen című könyvének bemutatója; 18 órától a Szimplában divatbemutató: Zero Waste – KreaKids; 18 órától a Cimborák Bábszínház stúdiótermében A halhatatlanságra vágyó királyfi – a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház bábelőadása (ajánlott életkor: 4+, jegyár: 10 lej); 19 órától a Sepsi Arénában Szvingoperett – Bársony Bálint és zenekara, Dancs Annamari, Falusi Mariann, Veréb Tamás, Laki Péter; 19 órától a Tamási Áron Színház előcsarnokában és udvarán, a Háromszék Táncstúdióban Három nővér – a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház előadása, rendező: Albu István.

Április 29., hétfő: 18 órától a Cimborák Bábszínház stúdiótermében Tündérek tenyerén – a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház bábelőadása; 19 órától a Keresztes-házban kortárs építészeti kiállítás és könyvbemutató: A csend építészete / Mesélem a házam. Öko­regionális építészet a székely kultúrtájban – Köllő Miklós gyergyószentmiklósi építész, Larix Stúdió, a könyvet bemutatja Sarány István, a kiállítást Kovács Kázmér nyitja meg; 18 órától a Szimplában Ahány test, épp annyi lélek – közönségtalálkozó Erdős Virág magyarországi költővel, íróval, beszélgetőtárs: László Noémi kolozsvári költő, műfordító.

Április 30., kedd: 7.30-tól a Szabadság téren Cycle to Work programindító – Fitness Tribe Egyesület; 11 órától a Cimborák Bábszínház stúdiótermében Tündérek tenyerén – a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház bábelőadása (ajánlott életkor: 9 hónap–3 év, jegyár: 10 lej); 17 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében író-olvasó találkozó Modern világunk népbetegsége: A kiégés... – beszélgetés dr. Antalka Ágota szerzővel a könyv második kiadásáról, beszélgetőtárs Kovács István unitárius lelkész; 17 és 19 órától a Szabadság téri kőszínpadon különleges hangszerbemutató – Leskowsky-hangszergyűjtemény (Kecskemét); 18 órától a Székely Nemzeti Múzeumban előadás: Hajdani utak, vámhelyek és vaskapuk Háromszéken; 18 órától a Cimborák Bábszínház stúdiótermében Tündérek tenyerén – a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház bábelőadása; 19 órától az Andrei Mureșanu Színházban ComedyPunctShow – interaktív improvizációs játék; 19 órától a Szimplában író-olvasó találkozó: Örök rajongók – közönségtalálkozó Hartay Csaba magyarországi költővel, íróval, beszélgetőtársai: Bach Máté és Szonda Szabolcs; 20 órától a Tamási Áron Színházban Udvaros Dorottya-koncert: Majdnem valaki; 20.30-tól a Szimplában Mediawave Fesztivál animációs filmblokk.

Május 1., szerda: 18 órától a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben vetített képes előadás: Fénypecázás – Bach Máté magyarországi fotográfussal; 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Boldog képek – a debreceni Vojtina Bábszínház bábelőadása; 20.30-tól a Szimplában Mediawave Fesztivál animációs filmblokk. ☻ Sugásfürdőn Szent György-napi majális 10–20 óráig.

Május 2., csütörtök: 11 és 18 órától a Háromszék Táncstúdióban Boldog képek – a debreceni Vojtina Bábszínház bábelőadása; 18 órától a kamarateremben Romlás – a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház előadása; 20 órától a rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekara filmzenekoncertje a főszínpadon; 18 órától a Tein Teaházban Întâmplări și personaje közönségtalálkozó Florin Lăzărescu íróval, beszélgetőtársa Adrian Lăcătuș brassói irodalomkritikus; 18.30-tól a Tamási Áron Színházban zene: Swinging Snaps – Snaps Vocal Band; 19.30-tól a Szimplában Mediawave Fesztivál animációs filmblokk.

A teljes program megtalálható a szentgyorgynapok.ro honlapon.



Tánc

Nagy sikerű Vágják az erdei utat… című előadásával ünnepli idén a tánc világnapját a Háromszék Táncegyüttes: hétőn 19 órától a Háromszék Táncstúdióban látható az előadás. Rendező: Ivácson László.

Mozi

Ma: 11 órától Csodapark (am.–spanyol animációs vígjáték, 85 perc, 3D, magyar szinkron); 11.15 órától Csodapark (román szinkronnal); 15.30-kor Bosszúállók: végjáték (am. fantasztikus akció, 182 perc, 3D, román felirattal); 16.30-tól A művészet templomai – Botticelli: Dante pokla (olasz–német ismeretterjesztő film, 95 perc, magyar felirattal); 18.15-től Kafarnaum – A remény útja (libanoni–am. film, 121 perc, magyar felirattal); 18.45 Miután (am. f., 103 perc, magyar szinkronnal); 20.30-tól Testvérlövészek (kopr. westernvígj., 121 perc , román felirattal); 20.45-től Kicsi (am. vígj., 109 perc, román felirattal).

Vasárnap zárva.

Kedden 11 órától Így neveld a sárkányodat 3. (am. animációs f., 85 perc, 3D, magyar szinkronnal); 11.15-től Manu, a legsirályabb fecske (német animációs film, 88 perc, román szinkronnal); 15.30-tól Bosszúállók: végjáték (román felirattal); délután a magyar film ünnepén 16 órától Örök tél (magyar történelmi dráma, 110 perc); 18.15-től Egri csillagok (magyar történelmi kalandfilm, 145 perc); 18.45-től Aurora Borealis (magyar f., 104 perc); 21 órától Lajkó – cigány az űrben (magyar fekete komédia, 90 perc); 21 órától X – A rendszerből törölve (magyar thr., 114 perc), a magyar filmeket román felirattal vetítik.

Szerdán zárva.

Színház

SZÍNIELŐADÁS. A kovásznai Pódium Színtársulat ma 19 órától a kovásznai művelődési központban bemutatja Nóti Károly három bohózata alapján készült Szélhámosok című előadását. Rendező: Lázár-Prezs­mer Endre.

HUMOR. A Csíkszentgyörgyi Székely Góbék vasárnap 20 órától a berecki művelődési központban bemutatják a Ketten vótunk s négyen maradtunk című előadásukat. Fellép: Fehér Zoltán és Vitos Imre (Zaki). Belépő: 15 lej.

VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház Jordi Galcerán A Grönholm-módszer című előadását (rendező: Barabás Árpád) a Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában április 30-án, kedden 14 órától diákoknak (jegyár: 10 lej) és 19 órától bérletes előadáson (szabadjegyek: 15/20 lej) játssza.

Könyvbemutató

A sepsiszentgyörgyi unitárius templom tanácstermében vasárnap 12.30 órakor Miklóssi Szabó István bemutatja Vajda Anna Noémi Hámozottak című debütkötetét.

Röviden

ZÁRVA lesz a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár május 1-jéig, valamint a Székelyföldi Vadászati Kiállítás május 2-áig.

ÁRAMSZÜNET. Árkoson április 30-án 10–14 óráig a 3-as, Ozsdolán május 2-án és 3-án 8–16 óráig a 2-es transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.

FORGALOMKORLÁTOZÁS. Sepsiszentgyörgyön a Szent György Napok alkalmából a korábbi évekhez hasonló forgalomkorlátozásokat vezet­nek be. Május 1-jén 22 óra és május 6-án 12 óra között felfüggesztik a fizetős parkolást a városközpontban.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig a Bánki Donát utca 14. szám alatti Catena (telefon: 0367 804 709 éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); 8–12 és 16–20 óráig ma a Sajtó utca 10. szám alatti Transfarm (0267 351 025), vasárnap a Csíki utca 1. szám alatti Dona (0372 407 231), hétfőn a Grigore Bălan tábornok út 33. szám alatti Salvia (0267 313 513); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Dózsa György utcai Ambrózia; hétfőtől a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), ma 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Ba­róton ma 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap a Sport utca 3/1/I/1. alatti Oral Care fogászati rendelőben 10–12 óráig (telefon: 0267 708 465) és Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1. cím alatt 9–24 óráig (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.