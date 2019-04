A harmatgyenge támadójátékkal előrukkoló Sepsi OSK 1–0 arányban alulmaradt Craiova vendégeként a 7. fordulóban, így továbbra is nyeretlen a felsőházi rájátszásban. A piros-fehérek az idényben másodszor szenvedtek vereséget az olténiai csapattól, valamint zsinórban hatodik mérkőzésükön nem szereztek gólt.

A playoffban elképzeléstelen támadójátékkal és motiválatlanul pályára lépő szentgyörgyi csapat az európai kupaszereplésre hajtó Craiova elleni első félidőben egyértelműen az alárendelt szerepét töltötte be, nem meglepő módon ezúttal is teljes mértékben a védekezésre koncentráltak. A házigazdák beszorították a piros-fehéreket, beadásokkal próbáltak veszélyt teremteni, így Fejér Béla kapusnak többször is védenie kellett. Craiova már a mérkőzés elején megszerezhette volna a vezetést, azonban a teljesen egyedül hagyott Alexandru Cicâldău fejese a jobb kapufáról pattant vissza, majd Fejér egy támadással később Andrei Cristea szabadrúgását magabiztosan fogta.

A Corneliu Papură irányította labdarúgók többet birtokolták a labdát, mezőnyfölényük pedig újabb helyzeteket eredményezett, viszont a háromszéki csapat kapusa Renato Kelić fejesét, valamint Matteo Fedele közeli és távoli lövését is hárította. A másik oldalon Mirko Pigliacelli védés nélkül zárta az első félidőt, hiszen az ellentámadásokkal próbálkozó vendégek könnyen elveszítették a labdát, így egyszer sem jutottak el lövésig.

A szünet után sem változott a játék képe, Craiova támadott, a Sepsi OSK pedig a pontszerzés érdekében továbbra is védekezett, majd a hazai együttes az 50. percben tizenegyest reklamált, miután Gabriel de Moura és Valentin Mihăilă találkozásánál utóbbi a földön maradt. A második játékrészben a házigazdák gyakrabban próbálkoztak a tizenhatos vonalon kívüli lövéssel a betömörülő védelemmel szemben, Nicușor Bancu lövésénél a labda kívülről súrolta a bal kapufát, majd az 57. percben Cicâldău már pontosan célzott, 22 méterről védhetetlenül a jobb felsőbe bombázott.

A folytatásban Eugen Neagoe csapatát a cserék sem rázták fel, így továbbra is szenvedtek a támadások felépítésével. A hajrában a szentgyörgyi gárda gólkirálya, Ibrahima Tandia többet vállalt magára, egy cselsorozat végén 30 méterről próbálkozott, ám a labda kevéssel elkerülte a kaput. A francia-mali támadó a rendes játékidő utolsó percében Joseph Mensah beadása után fejelt, a rövid saroknál helyezkedő Pigliacelli pedig védett, így a Sepsi OSK idénybeli 14. mérkőzését zárta szerzett gól nélkül.

Labdarúgó I. liga, felsőházi rájátszás, 7. forduló: Craiova–Sepsi OSK 1–0 (0–0).

Craiova, Ion Oblemenco Stadion, mintegy 4000 néző. Vezette: Horia Gabriel Mladinovici (Bukarest). Craiova: Pigliacelli – Bancu, Kelić, Donkor, Dimitrov – Cicâldău, Fedele (Drăghici, 62.), Mateiu – Mihăilă (Baicu, 86.), A. Cristea (Fortes, 54.), Bărbuț. Vezetőedző: Corneliu Papură. Sepsi OSK: Fejér – De Moura, Viera, Jovanović (Rudol, 47.), Khamis – Vașvari, Karnyicki – Nouvier (Mensah, 70.), Flores, Hamed (Ștefan, 58.) – Tandia. Vezetőedző: Eugen Neagoe. Gólszerző: Cicâldău (57.). Sárga lap: Mihăilă (78.), illetve Tandia (15.), Fejér (48.), Flores (53.).

További eredmények: * playoff: FCSB–Astra Giurgiu 1–0 (gólszerző: Tănase 55.), Kolozsvári CFR–FC Viitorul 3–1 (gsz.: Camora 57., Culio 67. – tizenegyesből, Vinícius 74., illetve Rivaldinho 14.) * playout: Concordia Chiajna–Medgyesi Gázmetán 0–2 (gsz.: Yazalde 67., Olaru 72.), Dunărea Călărași–FC Hermannstadt 0–0, FC Voluntari–Dinamo 1–2 (gsz.: Tudorie 90+3., illetve Grigore 80., Montini 89.), FC Botoșani–Jászvásári Poli 3–0 (gsz.: Fülöp L. 31. – tizenegyesből, 45., Golofca 90+4.).

A playoff rangsora:

1. CFR 4 2 0 6–1 41

2. FCSB 4 2 1 10–5 39

3. Craiova 4 1 2 7–5 36

4. Viitorul 3 2 1 9–5 30

5. Astra 1 0 6 2–10 24

6. Sepsi OSK 0 1 6 1–9 20

A playout rangsora:

1. Medgyes 6 1 0 12–3 35

2. Dinamo 6 0 1 12–5 34

3. Botoşani 2 1 4 6–7 25

4. Jászvásár 2 1 4 5–10 24

5. Voluntari 3 2 2 10–8 22

6. Hermannstadt 0 3 4 3–9 19

7. Călărași 1 3 3 4–9 18

8. Chiajna 1 3 3 9–10 15

A 8. forduló programja: * playoff: FC Viitorul–Sepsi OSK (szombat, 21 óra), Craiova–FCSB (vasárnap, 21 óra), Astra Giurgiu–Kolozsvári CFR (hétfő, 21 óra) * playout: Concordia Chiajna–FC Botoșani (péntek, 18 óra), Medgyesi Gázmetán–FC Hermannstadt (péntek, 21 óra), Dunărea Călărași–Dinamo (szombat, 18 óra), FC Voluntari–Jászvásári Poli (vasárnap, 15 óra).