A címvédő Sepsi-SIC bejutott a 2018–2019-es női kosárlabda Nemzeti Liga döntőjében, miután kedd este játszi könnyedséggel, 83–46 arányban nyert az Aradi ICIM vendégeként az elődöntős párharcuk harmadik mérkőzésén. A zöld-fehérek 2015, 2016, 2017, 2018 után sorozatban ötödik alkalommal jutottak be bajnoki döntőbe, ahol – akárcsak egy évvel ezelőtt – a Szatmárnémeti VSK együttesével kell megküzdeniük az aranyéremért.

A két csapat idei nyolcadik, összességében a huszonhatodik egymás elleni meccsükre az aradiak edzője, Bogdan Bulj a következő ötöst küldte pályára: Fodor Márta, Adela Mercea, Chelsey Lee, Anamaria Ciotir és Miljana Dzombeta. A túloldalon Zoran Mikes, a zöld-fehérek trénere válaszként Annemarie Gödri-Părăuval, Kristina Higgins-szel, Jovana Pasic-csal, Demeter Nórával és Marina Solopovával kezdett. A találkozót a háromszéki lányok kapták el jobban és három támadás után már 0–6-ra vezettek. A házigazdák első kosarát Lee jegyezte (2–6), majd négy újabb szentgyörgyi pont után az aradiak másik center, Destiny Williams is bekapcsolódott a kosárgyártásba (6–10). A folytatásban ők ketten tolták előre az ICIM nehezen guruló szekerét, s a 20. percig rajtuk kívül más nem tudott pontozni. Akkor Ciotir volt eredményes tőlük. Az első negyed Solopova, Higgins és Angelika Slamová pontjaival 8–19-es állásnál ért véget. A második játékrész elején sebességet váltott a zöld-fehér úthenger, és egy 11–4-es részsiker után a 25. percben már 18 ponttal vezetett a bajnokcsapat (12–30). Bogdan Bulj időkéréssel törte meg a mieink lendületét, ám a 18. percben 20 pontos volt a zöld-fehér mezes lányok előnye (18–38). A félidő hátralévő része is a SIC csapatáról szólt: Solopova egymás után három triplát is szerzett és csapatunk 23–46-os eredménynél vonult öltözőben.

A szünetről egy határozottabb aradi alakulat tért vissza, amelynek játékosai úgy döntöttek, hogy nem adják olcsón bőrüket, és még törnek egy kis borsot a biztos győzelemmel a zsebükben kosarazó háromszékiek orra alá. A harmadik negyed kiegyensúlyozott harc után 15–15-ös döntetlennel ért véget, s 38–61-es állásról indult a záró szakasz. Ez Fodor kosarával rajtolt, amire egy laza 11–0-val választolt a Sepsi-SIC (40–72). A sepsiszentgyörgyiek jó sorozatát egy újabb Fodor dupla törte meg, amire Kristina Topuzovic és Slamová válaszolt (42–77). A véghajrában is a háromszékiek játszottak jobban, aki végül 46–83-ra nyerték meg a találkozót, és összesítésben 3–0-val kvalifikálták magukat a döntőbe. Esti sikerüknek köszönhetően Zoran Mikes tanítványai zsinórban ötödik alkalommal harcolhatnak a bajnoki aranyért.

Az elődöntő harmadik felvonásának legeredményesebb játékosát a Sepsi-SIC adta, hiszen Solopova 22 pontig jutott, a házigazdáktól pedig a 20 egységet jegyző Williams jeleskedett. Az aradiak amerikai beállósa további 11 lepattanót is jegyzett, így dupla duplával zárta a mérkőzést.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, elődöntő – 3. mérkőzés: Aradi ICIM–Sepsi-SIC 46–83 (8–19, 15–27, 15–15, 8–22) Arad, Victoria terem. Több, mint 250 néző. Vezette: Bogdan Podar, Bertalan István, Stretea Máté András. Aradi ICIM: Fodor 6, Mercea 1, Lee 10, Ciotir 3/3, Dzombeta 4/3–Ardelean 2, Bartók, Rotariu, Glisici, Hadzovic, Williams 20. Edző: Bogdan Bulj. Sepsi-SIC: Gödri-Părău 9/3, Higgins 4, Pasic 3/3, Demeter 10, Solopova 22/18–Șipoș 7/3, Mîrne-Nagy 2, Kovács, Slamová 17/9, Topuzovic 9. Edző: Zoran Mikes. Kipontozódott: Gödri-Părău (37.)

A bajnoki címvédő Sepsi-SIC a 2018–2019-es idény döntőjében a Szatmárnémeti VSK együttesével fog találkozni, amely ismét legyőzte a Brassói Olimpia csapatát. Az ezüstérmes csapat kedd délután a Cenk alatti városban lépett pályára az elődöntős párharcuk harmadik meccsén egy nagyon kiegyensúlyozott első negyed után – ami 26–26-os állásnál ért véget – tizennyolc pontos különbséggel, azaz 86–68-re diadalmaskodott.

A finálé május 10-én rajtol a Sepsi Arénában, s az egyik fél három győzelméig tart. Az elődöntő két vesztese, az Brassói Olimpia és az Aradi ICIM a bronzéremért harcolhat tovább, párharcuk is jövő hónap 10-én rajtól, ám itt háromból két meccset kell megnyernie annak a csapatnak, amely a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhat fel.