Esős időben és állami szabadnapon nyilván nem sokan pattannak reggel hétkor biciklire azért, hogy munkába menjenek, vagy ha igen, akkor nem feltétlenül állnak meg Sepsiszentgyörgy főterén egy kis javításra, csevegésre, de a kerékpáros mozgalom képviselőin és a sajtón kívül is akadt résztvevője az idén már harmadszor útjára indított Cycle to work, azaz Biciklivel munkába elnevezésű keddi rendezvénynek. Volt olyan résztvevő, aki ugyan később dolgozik, de a jó célért, illetve a friss reggeli hangulatért mégis kikászálódott az ágyból.

A szervezők az ingyenes, helyben elvégzett kisebb javítások, igazítások mellett ropogós süteménnyel is kedveskedtek az arra tekerőknek, és az egyik kezdeményező, Kiss Bence közölte, hogy több cég is ad különféle kedvezményeket a bringásoknak. Az is elhangzott: a kerékpárosnak sem a parkolásra, sem a forgalmi dugóra nincs gondja, és a környezetet sem szennyezi, miközben saját egészségéért is tesz valamit. Ezt egyre többen ismerik fel, a szerelőműhelyek növekvő terheltsége minden statisztikánál jobban mutatja, hogy a kerékpározók száma térségünkben is gyorsan emelkedik.

Sokkal gyorsabban, mint az őket kiszolgáló infrastruktúra, habár az önkormányzat is próbálja a gépjárművekről a „zöld” közlekedés felé terelni a dolgokat. Erről Kelemen Szilárd tanácstag beszélt, elmondása szerint az utcafelújítások során mindig megvizsgálják, hogy lehet-e biciklisávot kialakítani, és több más létesítményre is pályázott már a város. Lesz például három új gyakorlópálya – egy extrém jellegű és két olyan, ahol a gyermekek biztonságosan tanulhatnak biciklizni –, de tervezik a Kököstől Sepsiszentgyörgyig tartó bicikliút megépítését is, ami ingázóknak és biciklis kirándulóknak egyaránt jól fog majd.