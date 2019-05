A pisztricgomba a magyar néphagyományban 1.

A pisztricgomba (Polyporus squamosus) fontosabb ismertetőjelei: általában lombhullató fákon vagy azok kidőlt vagy kivágott tuskóján terem, sokszor emeletesen. Kör, ovális vagy vese alakú. Kedvencei közé tartozik a diófa, a juhar, de lucosban is előfordul. Rövid, nyélszerű, feketés tövű tönkkel kapcsolódik a fához taplószerűen. 1–4 cm-es vastagságú kalapjának a színe fehéres, sárgás krémszín barnás pikkelyekkel, felülete körkörösen elrendezett. Akár 50–60 cm-es átmérőjűre is megnőhet, alul sárgás színű a pár milliméteres, likacsos, tönkre lefutó pórusos rész, amelyet csakúgy, mint könnyen lehántható „bőrét”, ajánlatos lehúzni megtisztításakor. A fia­tal gomba húsa fehér, sajtszerű és kellemesen lisztszagú, az idősé szívós, bőrszerű. Spórái fehér színűek, elliptikusak vagy hengeresek. Termésideje áprilistól októberig tart, Székelyföldön többnyire május és június jelenti a csúcsidényt. Össze­téveszthető más tág pórusú Polyporus-fajokkal, de mérgező gombával nem.

A háromszéki magashegyi településen, Kommandón immár emberemlékezet óta szokás, hogy összeállnak legények, férfiak, akik többnyire csoportosan és nagy mennyiségben szedik a bükkösökből (élő és holt fáról egyaránt) a piszpiricet, s főleg savanyúságnak teszik el. Közkedveltnek számít a faluban, s persze tudják, hogy jól meg kell főzni, s csak az a felhasználandó, amelyik még friss, fiatal, könnyen megy belé a kés. Gyakran a helyszínen (ahogy a kései laskagomba esetében is) rögtönöznek megfelelő eszközt a fáról való leverésére, ha magasan termett. Élezett karót készítenek, ha piszpiricésznek, a fejsze nem hiányozhat.

Zsigmond Győző