Következő írásunk

Rendhagyó divatbemutatónak adott helyet április 28-án a sepsiszentgyörgyi Szimpla kertvendéglő: diáklányok vonultak fel diáklányok által tervezett öltözetekben, és ha némelyiken az anyák meg is hökkentek, tizen- és huszonéves viselőik elmondták, hogy bizony szívesen járnának máskor is ilyen egyedi ruhákban. Volt közöttük hétköznapi, bulizós és estélyi, sőt olyan is, amit fejjel lefelé is fel lehet venni, így – alkalomtól függően – ruhaként vagy nadrágként is szolgálhat, ami igazán praktikus ötlet.