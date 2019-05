A kolozsvári Puck Bábszínház Decebal Marin által rendezett Angyalok utcája című előadásának első képei varázslatos élményt ígérnek. A nosztalgikus hangulatokat idéző díszletek között a legapróbb részletekig kidolgozott marionetteket látunk, rendkívül szuggesztív a zene, a kisvárosi házsorok előtt-mögött járkáló színészek pedig annyira finoman használják a bábukat, hogy szinte a lélegzetvételüket is érzékeljük a megjelenített figuráknak.

A produkció azonban több sebből is vérzik, így egy idő után elveszti a közönség figyelmét. Nonverbális előadásról van szó, de a szereplők végig harsányan nyivognak, gőgi­csélnek, sóhajtoznak, az élénk sárga lámpák bódítóan melankolikus képeket festenek, de mivel állandóan ezekbe kell nézni, egy idő után zavarják a szemünket. A zene andalít, légiessé teszi a játékot, de mivel öncélúan használják, lassan érdektelenné válik. A hangulati elemek felépítése egy bábelőadás köré elmaradhatatlan velejárója a sikernek, de ha maga a hangulat válik főszereplővé, és semmi mást nem kínál a produkció, előbb-utóbb hiányérzete lesz a gyereknek, akinek önmagában az nem jelent élményt, hogy élethűen mozog a báb, mert enélkül is tökéletesen valóságosnak gondolja a létezését. Gyermekek és felnőttek jöttek-mentek az utcában, a kutya a macskát kergette, a macska az egeret. És angyalokat is láthattunk, akik olykor megjelentek az embereknek, és aki meglátta őket, annak fény gyúlt a lelkében, és maga is felemelkedett a földről. Szép volt mindez, de ennyivel nemigen lehet kielégíteni a kicsik információszomjas kíváncsiságát.

A pécsi MárkusZínház Hős Miklós című, Vajda Zsuzsanna által rendezett előadása egy nagyszerű ötletből kiindulva Toldi Miklós életét dolgozta fel játékosan, rengeteg izgalmat kínálva a gyermek- és felnőttközönség számára egyaránt. A gyermekeket Miklós izgalmas kalandjai és a sok látványos színpadi eszköz varázsolta el, a felnőtteket inkább a színészek közvetlensége, az a mód, ahogyan adott helyzetekben őszintén reflektáltak saját játékukra, humoros-ironikus megjegyzéseket fűzve az eseményekhez. Az alapkérdés az volt, hogy vajon hogyan készülnek a lelkek a földi életre az angyalok laboratóriumában. Milyen egy szűz lélek, hogyan töltik azt fel tulajdonságokkal, és egyáltalán milyen munkaeszközeik vannak az angyaloknak? Vajda Zsuzsanna és Pilári Gábor előadását majd szétfeszíti a kreativitás és játékosság: ami kapcsolóktól billentyűkig, fiókoktól kerekekig, kémcsövektől patikamérlegig, repülő borsőrlőtől, olajpumpán át kézzel hajtható forgattyúig izgalmas szerkezet lehet a gyermekek számára, az mind része volt az előadásnak. Mindezek mellett azonban egy igen gazdagon felszerelt marionettszínpadon mutatták be az angyalok Hős Miklós életének fontosabb eseményeit: a farkassal és bikával való küzdelmeit, a cseh bajnokkal való párviadalát, a Piroskával való megismerkedését, vagy hőstetteit a nápolyi ütközetben, mely során csak úgy szikráztak a bombák a színpadon, a gyermekek ámulatára. Végül még a halállal is megharcolt Miklós, de ennek a küzdelemnek a végkimenetelét nem tudhattuk meg, mert a gépezet jelezte, hogy elérkezett a lélek földre való indulásának ideje.

A budapesti Fabók Mancsi Bábszínház A háromágú tölgyfa tündére című produkciója ugyancsak varázslatos mese volt, nagyszerű előadásban. Fabók Mariann egy személyben volt a varázsmese mesélője és minden szereplője, úgy, hogy keze-lába-arca-hangja olykor egymástól különálló életet élt, és közben mégis annyira egyben volt, mint egy jól működő bonyolult gépezet alkatrészei. Mint a bemutatkozásban elhangzott, az előadás igazi kísérőzenésze eltörte mind a két kezét, ezért a színésznő Keresztes-Nagy Árpádot kérte meg, hogy legyen a hangeffektusok felelőse, azonban csakhamar kiderült, hogy aligha lehetett igazibb zenésze az előadásnak a mostaninál.

Sűrű erdő közepében egy tölgyfába zárva három tündérleányt őrzött a gaz boszorkány, azonban egy jó lelkületű királyfi eldöntötte, hogy kiszabadítja ezeket. Így kezdődött a mese, melyben a jó és rossz harca hátborzongató kalandok nyomán bontakozott ki, melyek során olykor lélegzetvisszafojtva figyelték a gyermekek, hogy a színésznő hogyan változik tündérből királyfivá, majd boszorkánnyá, majd egyszerre mindezekké, és közben megmaradva annak az ízes beszédű, bölcselő-fecsegő mesélőnek is, aki már a legelső percektől belopta magát a közönség szívébe. Élénk színfoltja volt a produkciónak az előadó és zenész közötti humoros viszony, mely időnként oldotta a feszültséget, máskor segített továbblendíteni a mese kerekét.

A negyedik vendégelőadás a debreceni Vojtina Bábszínház Bartal-Kiss Rita által rendezett Boldog képek című produkciója, melyet ma 11 és 18 órától láthat a közönség. Ez a mese egy olyan faluról szól, ahol mindenki mosolyog, a lányok viselete a tündérekéhez hasonlít, és még a macskák is boldogan pödörgetik bajszukat a tejeslábas fölött... Vajon mi lehet a titka ennek a nagy boldogságnak?