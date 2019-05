Közös megegyezéssel szerződést bontott a Sepsi OSK labdarúgóklub és Eugen Neagoe vezetőedző – jelentette be Diószegi László klubtulajdonos csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyen részt vett a távozó edző is. A csapat irányítását ideiglenesen Marin Barbu, a 17 év alatti együttes trénere veszi át, így már a szombati FC Viitorul elleni mérkőzésen a 60 éves szakember irányíthat a kispadról.

Az edzőváltás elsődleges oka, hogy a Sepsi OSK a felsőházi rájátszásban eddig mindössze egy pontot szerzett. Másodsorban – a Gazeta Sporturilor sportnapilap értesülései szerint – indok lehet az is, hogy a közelmúltban a klub ügyvezető igazgatójának kinevezett Hadnagy Attila egyáltalán nincs jó viszonyban a vezetőedzővel, ami miatt Neagoe a tapasztalt labdarúgót az öltözőből is száműzte, a csapattal sem edzhetett. A vezetőedző távozásáról először Bokor János sportigazgató beszélt szerdán a fővárosi sportsajtó kérdésére válaszolva, nem sokkal később pedig Diószegi László klubtulajdonos is megerősítette, hogy szóba került a Neagoeval való szerződés-bontás kérdése.

„Nehéz nap ez a klubunk életében, hiszen közös megegyezés alapján szerződést bontottunk Eugen Neagoe vezetőedzővel. Az ő közreműködésével playoffba jutott a csapat, azonban az utóbbi időben mutatott teljesítmény láttán úgy döntöttünk, hogy mindkettőnknek jobb, ha különválnak útjaink. December óta a csapat sokkal gyengébben szerepel, és úgy éreztem, hogy muszáj változtatni, mert máskülönben elveszítettük volna a maradék szurkolótábort is. A labdarúgókkal beszéltem, arra kértem őket, hogy mindent tegyenek meg a pályán töltött kilencven perc alatt, hiszen ilyen csodálatos közönség és szurkolótábor, ami nekünk megadatott, nem sok van az országban. A focinak akkor van varázsa, ha vannak nézők. Komolyan vesszük az új edző és játékosok kiválasztását. Elértünk addig, hogy végre több időnk van csapatot építeni, megfontoltabban választunk. Azt akarom, hogy a nyáron érkező játékosok a szívükkel is jelen legyenek, ne csak a lábukkal” – fogalmazott Diószegi László.

A sajtótájékoztatót követően a sepsiszentgyörgyi klub közleményt is kiadott, amelyből kiderült, hogy a vezetőedző mellett a szakmai stáb több tagja – Sebastian Moga másodedző, Marius Dima erőnléti edző és Florentin Rădulescu kapusedző is – távozik. A háromszéki csapat vezetősége a távozóknak köszöni az eddigi munkát, pályafutásukhoz további sok sikert kívánnak. Végezetül leszögezték, a csapatot ideiglenesen Marin Barbu irányítja, Kulcsár László edző segítségével, így a szakmai munka folytonosságát semmi nem akadályozza.

Marin Barbu. Fotó: FANATIK.RO

„Az edzők és klubok életében vannak kevésbé kellemes pillanatok is. Azt hiszem, együtt nagyszerű eredményeket sikerült elérnünk, a csapat évről évre fejlődött, és az élvonalban maradandót alkottunk. Köszönöm a szurkolók támogatását, mert mindig a csapat mellett voltak, akkor is, amikor szomorúbban távoztak a stadionból. A labdarúgás egy sport, vannak jobb és rosszabb pillanatok, de úgy gondolom, hogy a szurkolók büszkék a csapatra és az elért eredményekre. Nem könnyű az első élvonalbeli évben a kilencedik helyen végezni, majd a második esztendőben a felsőházi rájátszásba jutni, ahol a legjobbakkal kell játszani. Hagyománnyal és történelemmel rendelkező együttesek nem jutottak playoffba, a szentgyörgyi klubnak viszont sikerült” – nyilatkozta Eugen Neagoe, aki elmondta, büszke mindarra, amit Sepsiszentgyörgyön elért, és egyelőre nincs ajánlata más csapatoktól.

A hat mérkőzés óta gólképtelen Sepsi OSK szombaton 21 órától a Gheorghe Hagi irányította FC Viitorul ellen lép pályára Ovidiuban a felsőházi rájátszás 8. fordulójában. A mérkőzést a Digi Sport és a Telekom Sport élőben közvetíti.