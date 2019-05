A Szent György Napok hétvégi programja

Főszínpad

18 órától Térerő (RO)

19.30-tól Bagossy Brothers Company Symphonic (HU-RO)

21.45-től Guess Who (RO)

23 órától 30Y (HU)

SzimPlatz

Utcazene-fesztivál

16.45-től HoPz (HU)

18 órától Prezeng (RO)

19.30-tól Midnight Buzz (RO)

21.30-tól Rehab Nation (RO)

Kultúrkert

12 órától néptáncelőadás: a Székely Mikó Kollégium elemi osztályos tanulói (táncoktatók: Virág Imola és Virág Endre)

13.25-től Csicsergők (énekoktató: Erőss Judit)

13.30-tól Outsider Music Fest: Dumitru Elena (RO) és Micu Ionel (RO) népdalénekesek műsora

15 órától reneszánsz zenés mesejáték: Sárkányölő deák – Codex régizene-együttes (RO)

17 órától dzsesszkoncert: Rubié Trio (RO)

19 órától dzsesszkoncert: Tóth Sándor Quartet (HU)

21 órától dzsesszkoncert: Free Connection (RO)

Közösségi színpad

10 órától Ferenczes István A pepita hangya című prózáját előadja Jakab Gyopár, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum tanulója (oktató: Forró Viola)

10.15-től népi gyermekjátékok: a Gödri Ferenc Általános Iskola tanulóinak előadása (oktatók: Opra Zsuzsanna és Keresztes Gabriella)

11.10-től néptánc: a lécfalvi Nemere tánccsoport előadása (oktató: Kocsis Hunor)

12 órától furulya-előadások: az Ady Endre Általános Iskola román tagozatos tanulóinak előadása (felkészítő oktató: Mihály Imola)

12.30-tól ének: a kilyéni Búzavirág Dalárda Fonóban című előadása (karvezető: Török Mihály)

13.30-tól társasági táncok: a Blue Moon táncklub előadása – a páros táncokat előadja: Barabás Bea és Sánta Máté (felkészítő tanár: Imreh-Márton Enikő)

14.30-tól néptánc: a Székely Mikó Kollégium Néptáncegyüttesének előadása (az együttes vezetői: Tőkés Edit és Tőkés Zsolt)

16.30-tól klasszikus zenei műsor: Andantino gyermekkórus, a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjainak előadása (oktató: Mihály Imola)

16.45-től a Plugor Sándor Művészeti Líceum zongora-előadása. Fellépnek: Simion Bianca, Babos Kata, Lázár Róbert, Sinka Noémi (oktató: Rápolti Irma)

17 órától a Plugor Sándor Művészeti Líceum énekes előadása. Fellépnek: Üke Rebeka, Szekeres Tas, Alexandru Rusu (oktató: Oláh-Badi Alpár)

17.15-től a Plugor Sándor Művészeti Líceum Gyűszűvirág régizene-együttese (oktató: Sebestyén Lajos)

18 órától musical: Az operaház fantomja – a Plugor Sándor Művészeti Líceum szimfonikus zenekara és ének szakos diákjainak előadásában (oktatók: Opra Balázs József és Sebestyén-Lázár Enikő)

19.15-től kortárs-modern táncok – Mo-move Táncműhely, az Olt Önsegélyző Pénztár támogatásával (koreográfus: Ardelean Mónika – Momó)

Ifjúsági Udvar

12 órától felvonulás és fotóverseny: a Szent György Napok legtrendibb fotója

12.30-tól megnyitó

13.30-tól a Harmónia kamarakórus

16 órától Bagossy Brothers Company-közönségtalálkozó

16.30-tól Saint George’s Got Talent verseny

18 órától Guess Who-közönségtalálkozó

19 órától Hit Factory-koncert

21 órától Vezuvius-koncert

22 órától 4S Street-koncert

23 órától DJ Brny

A Szent György téren

14 órától Outsider Music Fest: Florin Mândru Dudu (RO)

14.30-tól Outsider Music Fest: Hangadó zenekar (HU)

15.30-tól a kovásznai Junii Covăsneni néptánccsoport műsora

16.05-től a kovásznai Férfikar előadása

SZOMBATON

A Székely Nemzeti Múzeumban 11 órától a Szerzetesek asztalánál gyerekszemmel – barangolás a teák és mézek világában; 14 órától Felnőttként a Szerzetesek asztalánál, Szabó Lajos kanonok, Szent József-plébánia: Egyház és hagyomány – Ostya és misebor; 16 órától séta Hegedűs Enikő művészettörténésszel a szerzetesek asztala körül, bor és nyujtódi kézműves sajtok kóstolója.

A Széna utcai evangélikus templomban 11 órától a barcasági gyülekezetek 18. kórustalálkozója.

A Park Szálló kertjében 12 órától hagyományos Szent György-napi ökörsütés eredeti recept szerint, népzenei kísérettel.

A Szent György téren 13.15-től A mi hóránk – a Cimpoieș Népzene- és Néptáncegyüttes (MD) műsora; 16.15-től Outsider Music Fest: Tordasi szivárvány (HU).

A Tamási Áron Színház előcsarnokában 21 órától táncház (jegyár: 10 lej).

Főszínpad

17.30-tól Teddy Queen (RO)

19 órától Freddie (HU)

21 órától Ricchi e Poveri (ITA)

23 órától Holograf (RO)

SzimPlatz

Utcazene-fesztivál

10 órától Breaktánc – Bboy MG (HU)

11 órától Peter Moynahan, the Irish Balladeer (RO)

12 órától Street workout, dance – Nyír1Flow (HU)

14.15-től Afronauta (HU)

15.15-től Ádámék artista duó (HU)

17.15-től Feckin Rawkin (HU)

18.30-tól Temple Invisible (RO)

20 órától Baba Dochia (RO)

22 órától Voodoo Papa Duo (HU)

Közösségi színpad

10 órától ökumenikus áhítat – Élet a lélekben imacsoport (vezető: Bajcsi Tibor)

11 órától néptánc. Fellép a sepsiszentgyörgyi Batyus Egyesület, a Tanulók Palotájának néptáncegyüttese, a Nicolae Colan Általános Iskola és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum tanulói (felkészítő tanár: Gáspár Attila és Pozna Gabriella)

13.30-tól népdal: az Őszirózsa Dalkör előadása (karvezető: Venczel Anna)

13.50-től népdal: a battonyai Harangvirág nyugdíjasklub előadása

14.15-től Outsider Music Fest: Happy Feet – Alpha Transilvania Alapítvány

15 órától a Sepsi Református Egyházmegye Gyermekkórusának műsora (karvezető: Dénes Előd)

15.30-tól interaktív gyerekfoglalkozás a magvető bibliai példázata alapján a Sepsi Református Egyházmegye szervezésében

16.30-tól ifjúsági evangéliumi koncert – kolozsvári Laudate ifjúsági zenekar; Messzehangzó együttes

18.15-től Outsider Music Fest: a Szent Anna Elhelyező Központ zenekara

19 órától Outsider Music Fest: a Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központ együttese

19.45-től Outsider Music Fest: Írisz Band együttes

20.30-tól Outsider Music Fest: I Love Thunder (UK)

Kultúrkert

12 órától néptáncelőadás: a Váradi József Általános Iskola és a Székely Mikó Kollégium tanulói (táncoktatók: Virág Imola és Virág Endre)

13.45-től fellép a marosvásárhelyi Eufónia Pedagógus Női Kar és a sepsiszentgyörgyi Canticorum Női Kar (karvezetők: Strausz Imre István és Dombora Anna)

14 órától Vlogger kerekasztal-beszélgetés

15 órától Blues-koncert: Ramb­ling Blues Trio (HU)

17 órától világzenei koncert: Patak zenekar (HU)

18.30-tól néptáncelőadás: Százlábú, Százlábacskák, Aprólábak néptáncegyüttesek (oktatók: Virág Imola és Virág Endre)

19.10-től néptáncelőadás: Kis-Balaton Táncegyüttes (HU)

20 órától népzenei koncert: Dűvő zenekar (HU)

21.30-tól blueskoncert: Blues B. R. Others Show (HU)

Ifjúsági Udvar

12 órától előadás: Innováció, robotok világa

13 órától panelbeszélgetés: Sikeres fiatal vállalkozók

15 órától a Zöld fenyő néptánccsoport, a Kis-Balaton táncegyüttes, a Kék Virág néptánccsoport előadása

15 órától indul a Treasure Hunt kincsvadászat

16.30-tól slam poetry verseny

17 órától Tefh x matte

17 órától szkanderbajnokság

18 órától a Treasure Hunt nyerteseinek díjazása

19 órától PinceBand (RO)-koncert

21 órától YES YES (HU)-koncert

21.55-től tűzzsonglőr-előadás

22 órától Ham Ko Ham-koncert

23 órától DJ Czika

VASÁRNAP

A Székely Nemzeti Múzeumban 11 órától a Szerzetesek asztalánál gyerekszemmel – Mártsunk gyertyát, formáljunk viaszt!; 14 órától Felnőttként a Szerzetesek asztalánál, Klárik László, Ezerjófű tanya: Permakultúra és fenntarthatóság – finomságok a tanyáról; 16 órától tárlatvezetés Sántha Imre Géza művészettörténésszel a szerzetesek asztala körül, bor és nyujtódi kézműves sajtok kóstolója.

A Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében 13 órától Pro Urbe díj-átadó ünnepség.

A Szent György téren 13.30-tól hunyadi dalok és táncok – a Drăgan Muntean Népi Együttes műsora; 14.45-től Outsider Music Fest: United by Music (NL).

Főszínpad

18 órától Luiza Zan Quartet: All 4 Love (RO)

19.30-tól Szent György-napi tombolasorsolás

20.30-tól Tarja Turunen (FIN)

22 órától tűzijáték

SzimPlatz

Utcazene-fesztivál

11 órától Ádámék artista duó (HU)

11.45-től Afronauta (HU)

12.40-től Feckin Rawkin (HU)

16 órától Breaktánc – Bboy MG (HU)

17 órától HoPZ (HU)

18 órától Speiz Boiz (HU)

20 órától Meszecsinka (HU)

Közösségi színpad

10 órától hip-hop és zumbatánc a Candy Children előadásában (oktató: Vékony Barna)

11 órától az Ady Endre Általános Iskola tanulóinak előadása (felkészítő oktató: Kocsis Hunor)

12 órától Aerobic Kelemen Szendével és Idával

12.30-tól tornabemutató az Imygym Sport Klub tornászcsapatának előadásában (felkészítő tanárok: Préda Imre és Molnár Enikő)

13 órától zumba tiniknek a TZumba dance csapat bemutatója (oktató: Tittesz Tünde)

13.45-től alternatív istentisztelet – szolgál Müller Loránd Bálint szemerjai lelkipásztor, zenél: Jakab Csaba és barátai

15 órától a Gyerekek és Tanulók Palotájának táncbemutatója (oktató: Molnár Enikő)

16 órától Forever Dance – a Gödri Ferenc Általános Iskola V. A osztályos tanulóinak táncműsora (felkészítő tanár: Dénes Zsuzsa)

16.45-től tánc: a Sport-All Sport Club tánc szakosztályának bemutatója (felkészítő tanár: Sándor Lilla és Vass-Vitus Kinga)

18 órától néptánc: a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola ajtai és vargyasi néptánccsoportjának előadását kísérik az iskola tanárai: Mihály Pál, Lőrinczi Zsolt, Kerezsi Csongor (oktató: István Ildikó)

18.30-tól a MiniSnaps gyermekegyüttes koncertje Cserkész Emese vezetésével

Kultúrkert

12 órától gyermektáncház: István Ildikó és barátai (RO)

13 órától cigány táncok: Amenkha Néptánccsoport (RO)

13.45-től Outsider Music Fest: Napsugár néptánccsoport (HU)

15 órától koncert: Jazzpar Trió (RO)

17 órától koncert: BRVLG zenekar – Megzenésített versek (RO)

18 órától a Szent György-napi kézművesvásár tombolasorsolása

18.30-tól néptáncelőadás: Maros Művészegyüttes (RO) – Újraélt figurák – válogatás a közép-erdélyi néptánchagyomány sokszínű világából

20.30-tól dzsesszkoncert: Vintage Dolls (HU)

Ifjúsági Udvar

14 órától Mihai Ditu-sakkemlékverseny

15 órától DJ műhelyfoglalkozás

16 órától a Szent György Napok legtrendibb fotója verseny – eredményhirdetés

16 órától panelbeszélgetés: Sikeres fiatalok a sportban

17 órától Szolgálat(ban) – helyi rendőrök a közösségért

18 órától Icar (RO)-koncert

20 órától Saint George’s Got Talent, finálé.