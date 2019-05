Aranyos napunk Szovátán

A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház 98. életévében járó Magyar Férfidalárdája hosszas, fáradságos, mintegy két évig tartó előkészületek után úgy döntött, hogy részt vesz ezen rendezvényen és kéri megmérettetését. Hadd lássuk, mennyit ér munkánk?

A fesztiválra minden évben számos hazai és külföldi amatőr kórust is meghívnak. A rendezvény jelentőségét az is emeli, hogy pár éve egyes kórusok megmérettetésüket is kérhetik. Ezt a szigorúan szakmai munkát a budapesti KÓTA (Magyarországi Kórusok Országos Tanácsa) végzi, felkérésre. A szabályok szigorúak: az előadott művek változatossága, kötelező hazai mű, hangminőség, a művek átélése, kiejtés és nem utolsósorban az időbeni beilleszkedés is számít. A Minősítő Bizottság tagjai: dr. Mindszenty Zsuzsanna egyetemi tanár, elnök, Somogyvári Ákos karnagy, tag, Saltzer Géza tag.

Az idei találkozón is számos kórus vett részt, a mi fellépésünket április 27-re tűzték ki.

A megnyitó ceremónia és a Himnusz eléneklése után csodálatos élménnyel ajándékoztak meg: a veresegyházi (Magyarország) Fabriczius József Általános Iskola Tápika Kórusa adott elő igen nehéz, minőségi dalokat Énok-Nagy Levente vezényletével, majd elsőként a házigazda Szovátai Intermezzo Kamarakórus lépett föl Fülöp Judit karnagy vezetésével, aki egyébként az egész rendezvény főszervezője és igazgatója. Ezt követték a minősítésre jelentkezett kórusok: a Magyar Férfidalárda Sepsiszentgyörgyről Jakab Árpád karnagy, a Jubilate Deo Vegyes Kar Székelyudvarhelyről Székely István karnagy és az Egressy Kamarakórus Tatáról (Magyarország) Robozné Schőnfeld Zsuzsanna karnagy vezetésével.

Kórusunk a Holló Ernő–László Attila által szerzett Jeli­ge után hat művet adott elő (Beethoven: Isten dicsősége, Mozart: Bűvös csengettyű – részlet a Varázsfuvola című operából, Verdi: Búcsú a hazától, részlet a Don Carlos című operából, Gárdonyi Zoltán: Jere bé, violám, Bárdos Lajos: Huszártánc, Zoltai Mátyás: Emelem poharam). A kórusok szereplése után közösen énekeltük Kocsár Miklós Exsurge cor meum című művét dr. Mindszenty Zsuzsanna vezényletével.

Zászlóhajtások, szalagok, diplomák, emléklapok, ajándékok átadása után a Szózat eléneklésével zárult a felemelő szép ünnepség. A kórusokat a Domokos Kázmér Líceum ebédlőjében várta a finom ebéd.

Fellépésünket a zsűri aranydiplomával jutalmazta. Szorgalmas, kitartó munkánkat bearanyozta a siker. Örömmel, lelkesedéssel fogadtuk ezt a minősítést, ami további kitartó, szorgalmas, pontos, odaadó munkára buzdít. Megéri énekelni! Ez az arany büszkeséggel töltheti el művelődési házunkat, városunkat és egész Székelyföldünket is!

A rendezvény szervezői: Szováta város önkormányzata, Intermezzo Kamarakórus, Bernády Közművelődési Egylet. Fővédnök Fülöp László Zsolt, Szováta város polgármestere. Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Szováta város önkormányzata, RMDSZ – Communitas Alapítvány.

De nem végződhetett ez az „aranyos nap” csupa örömmel. Bérelt, ki tudja hány millió kilométert lefutó öreg buszunk menet is, jövet is gondot okozott. Kereke égett, füstölt, muszáj volt álldogálni vele, és hazafelé Csíkszentkirály után végleg lerobbant. Már esteledett, és ott vártunk a „mentő-buszra”, amely valahogy éjfél előtt hazahozott. Ezen a szállítócég és a szerződő fél is jobban el kellene gondolkozzon, figyeljenek oda, hogy milyen a jármű állapota, vagy melyik az „olcsóbb” megoldás! Baleset, defekt bármikor történhet, de itt, úgy éreztük, csúfot űztek velünk, mert nem az első eset volt!

Botos Ferenc ny. tanár, kórustag