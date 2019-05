A leginkább várt eseményeihez érkezik ma az idei sepsiszentgyörgyi városünnep: a következő három nap alatt öt szabadtéri színpadon és jó néhány más helyszínen, utcasarkon, vendéglők udvarán, a színházi előcsarnokban is több műfajban szól majd a zene és pörög a tánc, elképesztő dolgokat művelnek a mutatványosok, megnyílik a kézművesek és a termelők vására, no meg a lacikonyhák sora is, ahol két koncert között a csak ilyenkor kapható míves portékák, finomságok beszerzése után jólesik leülni egy falatra, eltréfálni és megvitatni az időszerű témákat.

Az ökör forogni fog a nyárson, bort is kóstolhatunk, ahogy megszoktuk, és szellemi tápláléknak sem leszünk híján. Érdekes előadások és kiállítások várják a közönséget a hétvégén is, csak az idő legyen kegyes a nagyérdeműhöz. Mert eddig nem volt az, a sugásfürdői majálist le is fújták az eső miatt, és az Arénánál holnapra meghirdetett vidámparkot sem szerelik fel, helyette retróparádét tartanak, azaz régi gépkocsik vonulnak fel, inkább apák és fiaik, mint a leánygyermekek örömére. A kiválasztott programról egyébként érdemes indulás előtt is tájékozódni, mert az elmúlt napokban több műsor- és időpontváltozás is volt. És noha a városközpontot már évek óta csütörtökön zárják le, a hatnapos vakációról visszatérő sepsiszentgyörgyieket az is váratlanul érte, hogy tegnap reggel munkába menet nagy kerülőkre és várakozásokra kényszerültek autóikkal. Gyermeknek lenni azonban most is jó lesz: az Erzsébet parkban Mátyás király korába élhetik bele magukat a játszi kedvű fiúk-lányok, és a közösségi színpadon – az ’56-os emlékparkban – is bőven van nekik vagy róluk szóló produkció és foglalkozás. A szervezők a Szent György Napok hagyományaihoz híven minden korosztály sokféle igényének próbálnak valamit nyújtani, ez a hétvége pedig tényleg mindenkinek szól, vásárra fel!