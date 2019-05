Előző írásunk

A leginkább várt eseményeihez érkezik ma az idei sepsiszentgyörgyi városünnep: a következő három nap alatt öt szabadtéri színpadon és jó néhány más helyszínen, utcasarkon, vendéglők udvarán, a színházi előcsarnokban is több műfajban szól majd a zene és pörög a tánc, elképesztő dolgokat művelnek a mutatványosok, megnyílik a kézművesek és a termelők vására, no meg a lacikonyhák sora is, ahol két koncert között a csak ilyenkor kapható míves portékák, finomságok beszerzése után jólesik leülni egy falatra, eltréfálni és megvitatni az időszerű témákat.