Két vezetőt őrizetbe vettek

A Kovászna városi forgalmisták négy ittas vezetőt kaptak el helyben és Zabolán. A legkirívóbb esetnek egy 48 éves zabolai férfi a főszereplője. Az illető leheletében 1,21 mg/l szesztartalmat mért az alkoholszonda. Igazoltatáskor az is kiderült, a férfinál nincs vezetői jogosítvány, nem is lehetett, hisz korábban ittas vezetésért felfüggesztették vezetési jogát. A visszaesőt a rendőrök őrizetbe vették, nevére ittas és jogtalan vezetésért bűnügyi vizsgálati iratcsomót nyitottak. Zágonban egy 27 éves sofőrt kaptak el jogosítvány nélkül. A fiatalember alkoholszagot árasztott, szondába akarták fújatni, de megtagadta, továbbá azt sem engedte, hogy vért vegyenek tőle. Őt is őrizetbe vették, nevére jogtalan vezetésért és biológiai mintavétel megtagadásáért bűnügyi vizsgálati iratcsomót nyitottak. Jogosítvány nélkül vezetve azonosítottak egy 19 éves fiatalembert Nagyborosnyón és egy 18 éves nőt Kovásznán. Mindkét esetben vizsgálatot indítottak jogtalan vezetésért. (sz.)