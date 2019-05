Előző írásunk

Időutazásnak is beillő kikapcsolódást kínál Sepsiszentgyörgyön egy olyan magánkiállítás, amelyet Mese és valóság címmel a református egyház nyugdíjintézetének pincéjében saját gyűjteményéből rendezett be Sinka Zita. A két éve látható, időnként újrarendezett tárlat a hétvégén is nyitva tart.