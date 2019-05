Ma három egyéni előadó lép színpadra, ketten a Kultúrkertben és egy énekes a Szent György téren, utóbbi helyszínen az ajkai Hangadó zenekar is bemutatkozik, többek között saját dalokkal is. Szombaton a magyar, angol és román könnyűzenei darabokat előadó marosvásárhelyi Happy Feet kórus, a külföldi fesztiválokon nagy sikerrel szereplő Tordasi Szivárvány zenekar, a csíkszeredai Szent Anna Speciális Iskola kórusa és zenekara, a szintén csíkszeredai Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központ Bűvös kocka együttese, a sepsiszentgyörgyi Írisz Band és az angol I Love Thunder lép színpadra, vasárnap a marosvásárhelyi Színvarázs és a United by Music nemzetközi szervezet által irányított hollandiai All Star Band mutatkozik be.

Lapunk érdeklődésére Olcs­vári Tünde, az Írisz Ház vezető pszichológusa elmondta, a fogyatékkal élők körében éppúgy vannak kimagasló tehetségek, mint az egészséges emberek között, ezt pedig érdemes megmutatni. Az olyan rendezvények, mint az Outsider Music Fest, jó lehetőséget biztosítanak az előítéletek lebontására, és általuk közelebb kerülhetünk a sérült emberek világához – mondotta. Az Outsider fesztivál előző hét kiadásán a fellépők bizonyították, olyan zenei tehetségek, akik a színpadra lépve elfelejtik és elfeledtetik fogyatékosságukat. Minden bi­zonnyal ezúttal sem lesz ez másként. Rajtunk (is) múlik, hogy mennyire érzik meg befogadó szeretetünket.