Ember legyen a talpán, aki a három nap kínálatának teljes palettáját kívánja meghallgatni-megnézni, ugyanis nem csupán a zenei műfajok sokszínűsége, hanem azon belül is a különböző korok és stílusok muzsikája, na meg a műfajok szabad keveredése is megjelenik a rendkívül változatos kínálatban. Amint Lázár-Prezsmer Endre zenei programfelelős kérdésünkre elmondta, az egyik szempont az volt, hogy Sepsiszentgyörgyről elszármazott zenészeket hívjanak meg, így jön el Fodor Réka, aki ezúttal nem a flamenco-, hanem világzenei produkcióját hozza el Ölvedi Gábor ütőhangszeressel (Patak zenekar), de így „jön haza” Ferencz Áron ütőhangszeres is, aki legújabb kolozsvári jazztriójával, a Rubiével mutatkozik be.

És ha már jazz, akkor épp a kultúrkerti zárókoncert hozza a múlt század 30-as, 40-es éveinek muzsikáját (Vintage Dolls énekegyüttes és zenekar), a Tóth Sándor Quartet a „klasszikus” négyes felállítású hangzással jelentkezik, a most bemutatkozó, ám ismert sepsiszentgyörgyi zenészekből álló Jazzpar pedig a gipsy jazz hangzásokkal igyekszik meghódítani a közönséget. Nem kevésbé változatos a bluesfelhozatal, hiszen a szabad kapcsolatok zenéjét játszó Free Connection Bandtől (hogy ők a jazz vagy a blues műfajába sorolhatóak-e, azt döntse el mindenki magának) az akusztikus blueson át (Rambling Blues Trio) az ismert filmzenékből összeállított táncos show-műsorig (Blues B.R.Others Show) húzódik a műfaji sokszínűség. Az énekelt vers műfaját a Borudvarhoz „igazították” a szervezők, a rejtélyes BRVLG név mögött ugyanis az Orbánc Ferenc által fémjelzett Borvilági együttes húzódik meg, és természetesen a nemes ital „ízeit” öntik zenébe és versbe.

A Kultúrkertben a népzene és -tánc kedvelői sem maradnak élmény nélkül, a fiatal együttesek fellépése mellett (Százlábúak, Százlábacskák, Aprólábak, valamint a Székely Mikó Kollégium és a Váradi József Általános Iskola tanulói), István Ildikó és barátai, a Kis-Balaton táncegyüttes, a Maros Művészegyüttes és a Dűvő együttes produkciója látható-hallható, de a cigánytáncok sem maradnak el (Amenkha Néptánccsoport). S hogy a régizene műfaja se maradjon ki, a Codex együttes Sárkányölő deák című reneszánsz mesejátékára várják a gyerekeket és szüleiket. A műsort kórusmuzsika és az Outsider Music Fest néhány fellépője is színesíti.

A Borudvarban nyolc pincészet és forgalmazó kínálja a nemes nedűt, a falnivalót pedig két hazai vendéglátó, illetve egy Homoród menti sajtkészítő biztosítja.