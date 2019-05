Erdélyi körúton Orbán Viktor

Az RMDSZ meghívására többnapos erdélyi körútra érkezik Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke – tájékoztatott tegnapi hírlevelében a szövetség. A magyar kormányfő sajtóértesülések szerint Székelyföldre is ellátogat.

Az RMDSZ által nyilvánosságra hozott program szerint Orbán Viktor május 8-án az európai parlamenti választásról tárgyal a szövetség vezetőivel, önkormányzati képviselőkkel, egyházi méltóságokkal és egyetemistákkal is találkozik. Románia legnagyobb takarmánykeverő üzemét a magyar miniszterelnök május 10-én avatja fel Kerelőszentpálon. Ezt egyébként tegnap nyilvánosságra hozta maga az érintett társaság, az UBM Feed Románia is, amely az eddigi legjelentősebb, magyar tőkével megvalósuló romániai agrárberuházás. Orbán Viktor továbbá ellátogat a Székelyföldi Jégkorong Akadémiára és a csíkszentsimoni Szent László Gyermekvédelmi Központba is.

A Krónika értesülései szerint erdélyi körútja során Magyarország kormányfője Kolozsváron találkozik az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetőivel, illetve előadást tart ugyancsak Kolozsváron a Sapientia EMTE-n, és válaszúti gyerekekkel is találkozik. A kincses városban megtekinti a felújítás alatt álló Szent Mihály-templomot is. A lap úgy tudja, Orbán Viktor május 9-én részt vesz az Európai Unió ál­lam-, illetve kormányfőinek Nagy­szebenben rendezendő nem hivatalos csúcstalálkozóján.