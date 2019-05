Az IMAS közvélemény-kutató intézet április 12. és 25. között telefonos módszerrel végzett felmérése szerint az NLP a voksok 25,6 százalékát, míg a kormányzó Szociáldemokrata Párt (SZDP) a szavazatok 21,7 százalékát szerezné meg, ha most tartanák az EP-választást. A harmadik helyen továbbra is a Dacian Cioloș volt kormányfő által létrehozott ellenzéki MRSZ–PLUS pártszövetség áll, a voksok 16,4 százalékára számíthat. A kormánykoalíció kisebbik, liberális pártjára, a liberális LDSZ-re a megkérdezettek 12,2 százaléka voksolna. Rajtuk kívül a Victor Ponta által alapított Pro Románia pártnak jósolnak biztos EP-képviseletet 11,7 százalékkal. A Traian Băsescu által alapított Népi Mozgalom Párt is átlépheti az ötszázalékos bejutási küszöböt. Az RMDSZ fél százalékpontot javítva, most a voksok 5,6 százalékára számíthat. Az IMAS a legismertebb politikusok népszerűségét is mérte. A lehetséges jelöltek közül Klaus Iohannis államfő toronymagasan, 42,7 százalékkal vezet. A kormányoldalon a legesélyesebb ellenfele az LDSZ-t vezető Călin Popescu-Tăriceanu szenátusi elnök, aki a voksok 18,3 százalékára számíthat. Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök megítélése is javult, de továbbra sem éri el a 9 százalékot. Van még egy érdekes eredmény: abban az esetben, ha Laura Codruţa Kövesi volt DNA-főügyész nem lesz európai főügyész, indulnia kellene a romániai elnökválasztáson, mondja a megkérdezettek 47 százaléka. A nemmel válaszolók aránya 44,9 százalék, a fennmaradó 8,2 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni. A felmérés 1010 nagykorú személy megkérdezésével készült, hibalehetősége 3,1 százalék. (MTI/Főtér)

ÍTÉLETIDŐ TOMBOLT. Tucatnyi házról tépte le a tetőt és egy utasokkal teli autóbuszt is felborított a viharos erejű szél kedden Călărași megyében, ahol a közösségi oldalakra feltöltött videófelvételek tanúsága szerint forgószél söpört végig. Az óránként kilencven kilométeres sebességű szélben egy zarándokokat szállító busz lesodródott az útról Constantin Brâncoveanu település térségében és felborult a mezőn. Drajna település térsé­gében 16 lakóházról tépte le a tetőzetet a szélvihar. A szomszédos Ialomița megyében, Țăndărei város ipari övezetében egy rakomány nélküli nyerges vontatót borított fel a szél. Az ország déli részén kedden átvonult zivatarok másutt is villanypóznákat és fákat döntöttek ki. Az árvizek miatt Krassó-Szörény és Temes megye 11 településén volt szükség a tűzoltók segítségére szerdán. A bőséges esőzések miatt a Béga, Facsád, Nadrág és Bisztra vízgyűjtő medencéiben összesen 11 településen kellett a lakosság segítségére sietniük. A tűzoltók házakból, pincékből, udvarokról szivattyúzták ki a vizet, és három hidat is járhatóvá kellett tenniük az áradások nyomán. Az árvíz miatt rövid ideig járhatatlan volt három megyei és egy községi út is Temes, illetve Krassó-Szörény megyében. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet az ország nyugati, délnyugati részén négy megyére másodfokú, 17 megyére elsőfokú árvízriasztást adott ki szerdán. (Agerpres)