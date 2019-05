Az együttest 1978-ban Bukarestben alapította meg Mihai Pocorschi, azóta folyamatosan az ország egyik legsikeresebb zenekara. Frontemberük 1985-től Dan Bittman énekes, aki a Háromszék kérdéseire válaszolva elmondta, csapatukban egy sepsiszentgyörgyi származású ütőhangszeres is muzsikál, Soumah Emil, és vele együtt bizonyítják, hogy a zene összeköti az embereket. Annak is nagyon örülnek, hogy rajongóik tábora igen széles, fiatalok és idősek egyaránt szeretik őket, nemzetiségtől és politikai irányultságtól függetlenül. Úgy véli, a zenekarral elérték mindazt, amit egykor álmodtak, kompromisszu­mok nélkül játszhatják azt a zenét, amelyet akarnak, s amelyet a közönség is szeret és értékel. „Azt hiszem, minden művész erre vágyik” – tette hozzá Dan Bittman. Számukra ez a tavasz is egy új dallal kezdődik, reméli, hogy a Pierd înălţimea din ochii tăi című szerzeményüket a sepsiszentgyörgyi rajongók is szeretni fogják.