A Széna utcai evangélikus templomban 11 órától a barcasági gyülekezetek 18. kórustalálkozója.

A Park Szálló kertjében 12 órától a hagyományos Szent György-napi ökörsütés eredeti recept szerint, népzenei kísérettel.

A Szent György téren 13.15-től A mi hóránk – a Cimpoieș Népzene- és Néptáncegyüttes (MD) műsora; 16.15-től Outsider Music Fest: Tordasi szivárvány (HU).

A Tamási Áron Színház előcsarnokában 21 órától táncház (jegyár: 10 lej).

Főszínpad: 17.30-tól Teddy Queen (RO); 19 órától Freddie (HU); 21 órától Ricchi e Poveri (ITA); 23 órától Holograf (RO).

SzimPlatz: Utcazene-fesztivál – 10 órától breaktánc – Bboy MG (HU); 11 órától Peter Moynahan, the Irish Balladeer (RO); 12 órától Street workout, dance – Nyír1Flow (HU); 14.15-től Afronauta (HU); 15.15-től Ádámék artistaduó (HU); 17.15-től Feckin Rawkin (HU), 18.30-tól Temple Invisible (RO); 20 órától Baba Dochia (RO); 22 órától Voodoo Papa Duo (HU).

Közösségi színpad: 10 órától ökumenikus áhítat – Élet a lélekben imacsoport (vezető: Bajcsi Tibor); 11 órától néptánc – fellép a sepsiszentgyörgyi Batyus Egyesület, a Tanulók Palotájának néptáncegyüttese, a Nicolae Colan Általános Iskola és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum tanulói (felkészítő tanár: Gáspár Attila és Pozna Gabriella); 13.30-tól népdal: az Őszirózsa Dalkör előadása (karvezető: Venczel Anna); 13.50-től népdal: a battonyai Harangvirág nyugdíjas klub előadása; 14.15-től Outsider Music Fest: Happy Feet – Alpha Transilvania Alapítvány; 15 órától a Sepsi Református Egyházmegye Gyermekkórusának műsora (karvezető: Dénes Előd); 15.30-tól interaktív gyermekfoglalkozás a magvető bibliai példázata alapján a Sepsi Református Egyházmegye szervezésében; 16.30-tól ifjúsági evangéliumi koncert – kolozsvári Laudate ifjúsági zenekar; Messzehangzó Együttes; 18.15-től Outsider Music Fest: a Szent Anna Elhelyező Központ zenekara; 19 órától Outsider Music Fest: a Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központ együttese; 19.45-től Outsider Music Fest: Írisz Band együttes; 20.30-tól Outsider Music Fest: I Love Thunder (UK).

Kultúrkert: 12 órától néptáncelőadás – a Váradi József Általános Iskola és a Székely Mikó Kollégium tanulói (táncoktatók: Virág Imola és Virág Endre); 13.45-től fellép a marosvásárhelyi Eufónia Pedagógus Női Kar és a sepsiszentgyörgyi Canticorum Női Kar (karvezetők: Strausz Imre István és Dombora Anna); 14 órától Vlogger-kerekasztal-beszélgetés; 15 órától blueskoncert: Rambling Blues Trio (HU); 17 órától világzenei koncert: Patak zenekar (HU); 18.30-tól néptáncelőadás: Százlábú, Százlábacskák, Aprólábak néptáncegyüttesek (oktatók: Virág Imola és Virág Endre); 19.10-től néptáncelőadás: Kis-Balaton Táncegyüttes (HU); 20 órától népzenei koncert: Dűvő zenekar (HU); 21.30-tól blueskoncert: Blues B.R.Others Show (HU).

Ifjúsági Udvar: 12 órától előadás: Innováció, robotok világa; 13 órától panelbeszélgetés: Sikeres fiatal vállalkozók; 15 órától a Zöld Fenyő néptánccsoport, a Kis-Balaton táncegyüttes, a Kék Virág néptánccsoport előadása; 15 órától indul a Treasure Hunt kincsvadászat; 16.30-tól slam poetry verseny; 17 órától Tefh x matte; 17 órától szkanderbajnokság; 18 órától a Treasure Hunt nyerteseinek díjazása; 19 órától PinceBand- (RO) koncert; 21 órától YES YES- (HU) koncert; 21.55-től tűzzsonglőr-előadás; 22 órától Ham Ko Ham-koncert; 23 órától DJ Czika.

VASÁRNAP. A Székely Nemzeti Múzeumban 11 órától a Szerzetesek asztalánál gyerekszemmel – Mártsunk gyertyát, formáljunk viaszt!; 14 órától Felnőttként a Szerzetesek asztalánál – Klárik László, Ezerjófű tanya: Permakultúra és fenntarthatóság – finomságok a tanyáról; 16 órától tárlatvezetés Sántha Imre Géza művészettörténésszel a szerzetesek asztala körül – bor és nyujtódi kézműves sajtok kóstolója.

A Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében 13 órától a Pro Urbe díj átadási ünnepsége.

A Szent György téren 13.30-tól hunyadi dalok és táncok – a Drăgan Muntean Népi Együttes műsora; 14.45-től Outsider Music Fest: United by Music (NL).

Főszínpad: 18 órától Luiza Zan Quartet: All 4 Love (RO); 19.30-tól Szent György-napi tombolasorsolás; 20.30-tól Tarja Turunen (FIN); 22 órától tűzijáték.

SzimPlatz: Utcazene-fesztivál – 11 órától Ádámék artistaduó (HU); 11.45-től Afronauta (HU); 12.40-től Feckin Rawkin (HU); 16 órától breaktánc – Bboy MG (HU); 17 órától HoPZ (HU); 18 órától Speiz Boiz (HU); 20 órától Meszecsinka (HU).

Közösségi színpad: 10 órától hip hop és zumba a Candy Children előadásában (oktató: Vékony Barna); 11 órától az Ady Endre Általános Iskola tanulóinak előadása (felkészítő oktató: Kocsis Hunor); 12 órától Aerobic Kelemen Szendével és Idával; 12.30-tól tornabemutató az Imygym Sport Klub tornászcsapatának előadásában (felkészítő tanárok: Préda Imre és Molnár Enikő); 13 órától zumba tiniknek – a TZumba Dance csapat bemutatója (oktató: Tittesz Tünde); 13.45-től alternatív istentisztelet – szolgál Müller Loránd Bálint szemerjai lelkipásztor, zenél: Jakab Csaba és barátai; 15 órától a Gyerekek és Tanulók Palotájának táncbemutatója (oktató: Molnár Enikő); 16 órától Forever Dance – a Gödri Ferenc Általános Iskola V. A osztályos tanulói­nak táncműsora (felkészítő tanár: Dénes Zsuzsa); 16.45-től tánc: a Sport-All Sport Club táncszakosztályának bemutatója (felkészítő tanár: Sándor Lilla és Vass-Vitus Kinga); 18 órától néptánc: a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola ajtai és vargyasi néptánccsoportjának előadását kísérik az iskola tanárai: Mihály Pál, Lőrinczi Zsolt, Kerezsi Csongor (oktató: István Ildikó); 18.30-tól a Mini­Snaps gyermekegyüttes koncertje Cserkész Emese vezetésével.

Kultúrkert: 12 órától gyermektáncház: István Ildikó és barátai (RO); 13 órától cigány táncok: Amenkha Néptánccsoport (RO); 13.45-től Outsider Music Fest: Napsugár néptánccsoport (HU); 15 órától koncert: Jazzpar Trió (RO); 17 órától koncert: BRVLG zenekar – megzenésített versek (RO); 18 órától a Szent György-napi kézművesvásár tombolasorsolása; 18.30-tól néptáncelőadás: Maros Művészegyüttes (RO) – Újraélt figurák – válogatás a közép-erdélyi néptánchagyomány sokszínű világából; 20.30-tól dzsesszkoncert: Vintage Dolls (HU).

Ifjúsági Udvar: 14 órától Mihai Diţu Sakkemlékverseny; 15 órától DJ-műhelyfoglalkozás; 16 órától a Szent György Napok legtrendibb fotója verseny – eredményhirdetés; 16 órától panelbeszélgetés: Sikeres fiatalok a sportban; 17 órától Szolgálat(ban) – helyi rendőrök a közösségért; 18 órától Icar- (RO) koncert; 20 órától Saint George’s Got Talent – finálé.

Színház

SZÍNIELŐADÁS. A kovásznai Pokolsár Egyesület színjátszó csoportja ma 20 órától a székelytamásfalvi kultúrotthonban játssza Tamási Áron Tündöklő Jeromos című háromfelvonásos színművét.

EGYÉNI ELŐADÁS. Parti Nagy Lajos: Ibusár-megállóhely – Benedek Ágnes egyéni előadása a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Kamaratermében május 6-án, hétfőn 19 órától tekinthető meg.

Zene

HEGEDŰHANGVERSENY. Május 6-án, hétfőn 18 órától rendkívüli szóló-hegedűhangversenyt szervez az Árkosi Kulturális Központ (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám). Fellép a Brassói Egyetem zenetanszékének tanára, Alina Maria Nauncef.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig a Csíki utca 1. szám alatti Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig az 1918.december 1. út 18. szám alatti Adonis (0267 324 903); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Gábor Áron utcai Richter Ge­deon (0267 362 280); hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), ma 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Ba­róton ma 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap a Sport utca 3/1/I/1. alatti Oral Care fogászati rendelőben 10–12 óráig (telefon: 0267 708 465) és Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1. cím alatt 9–24 óráig (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán 8–16 óráig ma az 1-es, hétfőn és kedden a 2-es transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.

ZÁRVA tart ma a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár.

BEZÁR A MŰJÉGPÁLYA. A kézdivásárhelyi műjégpálya május 6-ától szeptember elejéig zárva tart. Az utolsó közönségkorcsolyázásra ezen a hétvégén lesz lehetőség.

AUTÓBUSZ. A sepsiszentgyörgyi Multitrans Rt. ma és vasárnap felfüggeszti sugásfürdői járatait.

Mozi. A sepsiszentgyörgyi Művész mozi hétvégi programja az arta.cityplex.ro honlapon követhető. Telefon: 0787 526 102.