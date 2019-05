Sportolóink a hétvégén

A 2018-ban a 7-es géposztályban bajnoki címet nyerő páros a tavalyi Ford Fiesta R2-sével vág neki az idénynek, a versenykategóriájuk pedig maradt a régi, a szakszövetség által RC4-re átkeresztelt géposztály. A román ralibajnokság naptárába kilenc év után visszakerülő argeși megmérettetésre összesen 77 egység nevezett, a verseny teljes hossza 385 km, amiből a nyolc gyorsasági szakasz 100,5 km-t tesz ki. A futam érdekességét az adja, hogy a mezőny fölfelé és lefelé is végighalad a Transfogarason, Románia egyik leglátványosabb országútján. „Nagyon érdekes szezon előtt állunk, hiszen komoly harc lesz a RC4-es (a volt 7-es géposztály) kategória bajnoki címéért, amit idén is meg akarunk nyerni. Emellett a kétkerék-meghajtású autók kategóriájában is érdekeltek leszünk, ahol minél több dobogós helyezést szeretnénk elérni, de nem lesz könnyű dolgunk, hiszen itt is kiélezett csatára számítunk” – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Csongor, aki 2010-ben Marcus Andreoiuval az oldalán egy Peugeot 206-os kormányánál már korábban is versenyzett az Argeș Ralin.

KÉZILABDA. Pénteken kezdődött és ma ér véget a négycsapatos kézilabda Reménység Kupa, amelynek a Sepsi ISK a házigazdája. Az ifjúsági IV-es korosztály számára szervezett viadalnak a sepsiszentgyörgyi Vadász utcai sportterem ad otthont. A mai meccsek programja: Bukaresti 6-os számú ISK–Brassói Korona (9.30 óra), Korona–Sepsi ISK (10.35 óra), Nagy Mózes SK–Bukarest (11.40 óra), díjkiosztó (12.50 óra).

CSELGÁNCS. A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK hét sportolója ma Szolnokon vendégszerepel, ahol az U15-ös korosztály számára kiírt cselgáncs Bíber Pál Emlékversenyre kerül sor. Bízzunk dzsúdósaink remek teljesítményében! Hajrá háromszékiek!

BIRKÓZÁS. A hétvégén Bukarest ad otthont az ifjúsági birkózók román nemzetközi turnéjának, ami egyben a Dumitru Pârvulescu és Vasile Iorga Emlékverseny is. A megmérettetésnek háromszéki versenyzője is lesz, a Sepsiszentgyörgyi MSC sportolója, Orbán Norbert (65 kg) lép szőnyegre a több mint 350 birkózót felsorakoztató viadalon.

TEREMLABDARÚGÁS. A KSE Futsal holnap Piatra Neamț-on vendégeskedik, ahol 17.30 órától a helyi Futsal Ceahlăul csapat ellen játszik a másodosztályos teremlabdarúgó-bajnokság 18. fordulójában. A céhes városbéli együttes a rangsor második helyéről várja a vasárnapi össze­csapást (28 pont), a házigazdák hatodikok (12 pont). A két együttes legutóbb december 9-én találkozott egymással. Akkor a hazai környezetben játszó kézdivásárhelyi fiúk góldús mérkőzésen verték meg 7–6 arányban moldvai ellenfelüket. Az idényzáró forduló hétvégi játéknapján további egy mérkőzést rendeznek, amelyen a Fortius Buzău az élvonalba már feljutott Marosvásárhelyi VSK alakulatát fogadja. A Segesvári Pro-Tineret és a Galaci United 2 szabadnapos. Az április 26-i gyergyószéki rangadó döntetlennel zárult, a házigazda Kereszthegy és a Gyergyószentmiklósi Inter 4–4-es remit játszott egymással. (tibodi)