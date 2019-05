Megújul Barót főtere

Kérésünkre az elöljáró elmondta: a város főterének átalakítása az elmúlt években már többször is felmerült, de mivel függőben voltak Barót nagy infrastrukturális beruházásai – az új vízhálózat kiépítése, illetve a 131-es megyei út korszerűsítése – konkrét lépéseket nem volt értelme tenni. Most azonban már látszik, hogy egy-két éven belül mindkét nagy beruházás lezárul, így lehet már a jövőbe tekinteni, terveket készíteni.

Szakemberekkel is konzultált, köztük Guttmann Szabolccsal, a Romániai Építészek Erdélyi Rendjének volt vezetőjével, Nagyszeben korábbi főépítészével, aki néhány jó ötlettel szolgált, hogy miként lehetne átszabni a főteret és annak közvetlen környékét. „A cél az lenne, hogy jobban kihasználjuk azt a talpalatnyi területet, ahol a bányászok szobra áll, hiszen jelen állapotában jóformán csak kiszélesített átkelőként működik. Ezt úgy érhetnénk el, ha ezt a háromszögnyi szigetet – az út katolikus templom alatti részének felszámolásával – összekötnénk a Diákdomb előtti zöldövezettel, s kiterjesztenénk azt a részt, ahol jelenleg a kereszt van” – mondotta a polgármester.

Hogy ez az átalakítás magában hordozza-e a bányászok szobrának elköltöztetését, Lázár-Kiss Barna András szerint még nem eldöntött tény. Annyi bizonyos, ebbe az új környezetbe már kevésbé illeszkedne a szocreál stílusú képzőművészeti alkotás, de nem zárkózik el annak gondolatától, hogy ha nem is ott, ahol jelenleg található – hiszen a megyei utat ki kell szélesíteni –, de az eredeti helyétől nem messze újból felállítsák majd. „A főtér arcának jelentős változtatásáról van szó, ezért bárki meglátását, ötleteit kész vagyok meghallgatni, azokét is, akik azt mondják, a bányászat a város történelmének része, s ne bántsuk az ehhez kapcsolódó szimbólumokat. Azt remélem, hogy hónapokon belül elkészül egy látványterv, amely kiindulópontja lehet egy szélesebb körű közvitának. Olyan tervet kell készítenünk, amelyet az elkövetkezendő években bővíteni tudunk a Petőfi utca vagy éppen a Kossuth Lajos utca irányába. Én személy szerint azt szeretném, ha a város főtere olyan hely lenne, ahol a padokon meg lehet pihenni, ahol virágokat csodálhatunk és babákat sétáltathatunk” – nyilatkozta Lázár-Kiss Barna András.