Játékos próbatételek elé állítják az „emberpalántákat”, már a tegnap délutáni megnyitót követően is több tucat gyermek tolongott az ügyességi játékok helyszínein, az ott szerzett „biztostyűket” – mely, miként Dombay Imola magyarázta, arra biztosíték, ki mennyire ügyes és biztos a próbákon – kütyü-mütyükre válthatják a szomszédos Tyűha kiskereskedésben. S mivel a Sárkánnyal korábban már leszámoltak a vitéz szentgyörgyiek, itt csak kuzinjai – az utálatos Rigolyás Kibirki és a „konyhalégynél is közismertebb” Közésmert Rettegés – kellemetlenkednek, de valójában tőlük sem kell oly nagyon tartani, mert csupán képzeletbéli szörnyetegek, hírük nagyobb, mint erejük. Egy szó mint száz, a sok ügyeskedés Dombay Imola szerint azért is jó, mert megerősíti a magukat megmérettető apróságok már meglévő tulajdonságait.

A gyermekváros ma és holnap 11 és 17 óra között várja a vállalkozó szelleműeket, s a forgatókönyv szerint szomszédságukba költözik az Arany Griff Rend székelyudvarhelyi hagyományőrző egyesület is, melynek tagjai történelmünk, hagyományaink világába avatják be az érdeklődőket. Mint a városnapok szervezői közleményükben hangsúlyozzák, hadi táboruk visszaröpíti Sepsiszentgyörgyöt középkori múltjába, bemutatják a Hunyadiak korát. Korhű és játékos „középkori időutazást” kínálnak, melynek során a gyermekek megismerhetik az erdélyi magyar, székely és szász harcosok hadi viseleteit, magukra ölthetik a páncéljaikat, kézbe vehetik fegyvereiket.