Tegnap kora délután már sokan szemügyre vették a street food-kocsikat és a Szent György-téren velük szemben sorakozó mintegy tíz sátorban kínált kézműves söröket. S bár első látásra úgy tűnik, csupa olyan étket kínálnak, melyet inkább a fiatalabbak kedvelnek, érdemes kockáztatni, s bár egy kóstolás erejéig új ízre cserélni a csórékolbászt, a flekkent vagy a csülköt. Igaz, az árak kicsit magasabbak, ám meglehet, a klasszikus vásári harapnivalók adagjáért is kifizetünk ugyanannyit, mint az itt elérhető újdonságokért.

Marha steaket igencsak finomat kínálnak, ízesre-zamatosra sütve, friss zöldséggel, darabos, ropogós krumplival, de kipróbálhatjuk felcsavarva, sajtokkal vagy szószokkal társítva, van hamburger és a könnyebb fogásra vágyóknak csirke vagy prázsmári pisztráng frissen vagy füstölve, amit savanyítva, szendvicsben vagy fasírtként is elkészítenek. Az utcai gasztrostandok desszert­ként főként palacsintát kínálnak, ám a hagyományos lekváros verziónál rafináltabb formában. Kolozsvári fiatalok például híres művészekről – Dalí, Botticelli, Rembrandt, Van Gogh, Tonitza – nevezték el friss és aszalt gyümölccsel, tejszínhabbal, csokoládéval vagy éppen mézzel gazdagított édességeiket. A szicíliai eredetű cannoli több változatban is kapható a SzimPlatzon: a ropogós tésztaroládot édes, ricottás krémekkel töltve kínálják, de megkóstolhatjuk a kürtőskalács továbbfejlesztett, fagyival társított változatát is.

Szomjoltót a szomszédos kézműves sörös pultokon találni, igazán sokféle és jóféle nedűket sorakoztattak fel a meghívott kereskedők, de kapható gyümölcspálinka, üdítőként pedig frissen facsart gyümölcs- és zöldségleveket, smoothie-kat és klasszikus limonádét is mérnek.

A SzimPlatz újdonsága, hogy a környezettudatosság jegyében többen is rövid idő alatt lebomló vagy éppen ehető csomagolásban kínálják az enni- és innivalót, és sok helyen láttuk, hogy a fogyasztásért akár kártyával is fizethetünk. A téren felállított színpad a hétvégi szórakozást szolgálja, az utcazene-fesztivál fellépői és táncosok mellett délutántól késő estig koncertekkel várják a látogatókat.