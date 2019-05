Bőséges a kínálat sajtfélékből, szörpökből, nyers gyümölcslevekből, hústermékekből, de a mézesek sem maradnak le. Többségük a rendszeres havi sepsiszentgyörgyi termékvásár állandó résztvevője, ismerik a helyi igényeket, tudják, mi a keresettebb. A mezőmadarasi Balázs család négy hektáron termeszt fokhagymát, a vásárban ízléses kiszerelésben árulják a húsokhoz, levesekhez adható készítményeiket. Parajdról laskagombások érkeztek, négyféle gombapástétommal – csípőspaprikás, fokhagymás, kapros, olivabogyós –, por alakú ízesítővel, savanyúsággal, gombaszósszal, hamis pacalleves alapanyaggal. A szentgyörgyiek már megszokhatták, hogy a lekvárosok mindenből (is) készítenek finomabbnál finomabb ízeket, a szörpösök a gyógynövényeket részesítik előnyben, a sajtkészítőknél a hagyományostól az újszerűig minden megtalálható. Itt-ott kóstolgatni is lehet, természetesen vásárolni is, de a termelők, árusok szívesen árulnak el konyhatitkokat, így a szemfülesebb háziasszony vásárlás közben egy-két receptet is megtanulhat, aki pedig a Balaton-felvidéki és somlói borok titkára kíváncsi, az is belekóstolhat a nemes nedű rejtelmeibe.