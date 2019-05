Nem fél attól, hogy egyszer csak nem lesz olvasó. Az olvasói szokások ugyan átalakultak mostanában, a közösségi oldalak a felületes olvasásra szoktatták az embereket, rövid idejű koncentrálásra, és ez sok szempontból rossz. Például a munkavégzésre is hat. De ez más téma.

Nem fél attól, hogy a történet meghal. Mesélő emberek mindig is voltak, mindig is lesznek. Bár nem föltétlen kell mesélniük az embereknek. Elég egy ellesett mozdulat, egy véletlen kihallgatott párbeszédfoszlány. A többi az író dolga.

Attól azonban tart, hogy az emberiség rossz felé halad. Mi sokkal analfabétábbak vagyunk, mint elődeink – e megállapítása, nyilván, nem az olvasás képességének generációnkénti visszafejlődésére utal. És talán még igaza is van. Miként abban is, hogy amiért a gyerekek nem olvasnak könyveket, azért elsősorban szüleik a hibásak. Mert ők sem olvasnak.

Ilyesmik. Csupa haszontalan duma. Florin Lăzărescu kétlem, hogy ismerné a magyar irodalom egyik legszomorúbb, versben megfogalmazott kételyét, azt a bizonyos ment-e a könyvek által a világ elébb kérdést. De aszerint él és cselekszik, hogy Vörösmartynak igennel tudjon válaszolni. Legalábbis ez derült ki a csütörtök délutáni, Tein-beli bemutatkozásán.