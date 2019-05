A korábbi években előfordult, hogy több mint háromszáz gyermek vett részt a rendezvény országos szakaszán, a tavaszi tanítási szünet miatt azonban idén több visszajáró csoport is lemondta a fellépést – számolt be lapunk érdeklődésére a gyermekszínjátszó találkozót szervező Péter Kinga tanító. Megjegyezte, szívderítő a sok gyermekcsoport jelenléte, hiszen minél többen jönnek a sepsiszentgyörgyi találkozóra, annál tartalmasabb, színesebb a verseny.

Bár kevesebb előadást láthattunk, érdekes, tanulságos történetekből ezúttal sem volt hiány. A Varjúkirály ajándéka című darabot a szervező iskola harmadikosai mutatták be, a történet meghatározó elemére, a mindent termő asztalra – mely a főhőst és családját menti meg az éhínségtől – többen annyira kíváncsiak voltak, hogy állva követték, amint vezényszóra puliszkát s fuszulykát varázsolt.

Ízes beszéd és mókás jelenetek fűszerezték a felsőrákosi harmadikos kisdiákok történetét, A pletykás asszonyok című darabjukkal a regionális szakaszt megelőzően, a márciusi megyei megmérettetésen második helyezettek lettek. Színpadra vitt meséjük a falusi ember furfangos észjárására világított rá, főhősüknek viszonylag rövid idő alatt sikerült bebizonyítani: településük összes asszonya bizony pletykál. Felkészítőjük, Jitaru Tünde tanítónő lapunknak arról beszélt, növendékei nagyon kedvelik a színjátszást, s tanintézményükben, a Gaál Mózes Általános Iskolában immár hagyomány, hogy karácsonykor minden osztály előadással mutatkozik be, így már első osztálytól várják ezt az alkalmat a gyermekek. Úgy érezték, a farsangra betanult darabjuk elég jól sikerült, így jelentkeztek a találkozóra. A történet szereplői úgy fogalmaztak, jó érzés színpadra állni, szórakozásnak sem utolsó, s bár nagyon izgultak, mégis törekedtek arra, hogy jól teljesítsenek. Mielőtt elköszönünk, egy kisfiú megjegyzi, kacagás legyen mindenhol, mindenkinek – ez a lényeg.

Az előadások délig pörögtek a színpadon, a közös ebédet követően a gyermekek játékkal pihenték ki a verseny izgalmait, miközben a Prezsmer Boglárka dramaturg vezette zsűri a bemutatókat értékelte. A fájós fogú oroszlán című darabjukért arany­oklevelet kaptak a csíkszentdomokosi diákok, s hasonló elismerésben részesültek a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum növendékei is, akik a Minden egér szereti a sajtot című előadással léptek fel. Ezüstoklevéllel jutalmazták a felsőrákosi diákok bemutatóját és a Váradi József-iskola harmadikosait, bronzoklevéllel A széttáncolt cipellők darabbal bemutatkozó kézdivásárhelyieket. A Csernátonból érkező csapatnak rézoklevelet adományoztak A nyúl, az oroszlán és a többiek című előadásáért, míg a kőrispataki általános iskola növendékei és a baróti tanulók klubjának csapata a részvételért vehetett át oklevelet a tegnapi rendezvény zárásaként.