Az első világháborús Úz-völgyi harcokban elesett osztrák-magyar és német katonák földi maradványait őrző temetőben a többnapos tiltakozás és diplomáciai nyomásgyakorlás ellenére továbbra is háborítatlanul zajló keresztállítási munkálatokra Demeter Sándor Loránd volt székelyderzsi unitárius lelkész hívta fel a figyelmet a Facebook közösségi portálon, fényképfelvétellel is megerősítve állítását. A lelkipásztor felháborítónak minősítette a dormánfalviak szemtelen hozzáállását.

A lelkipásztor bosszantónak tartja, hogy a csíkszentmártoni vagy a megyei önkormányzattól, illetve a rendőrség részéről senki nem jelent meg a helyszínen birtokháborítás, sírgyalázás miatt. Demeter Sándor Loránd felelőtlenségnek nevezte a Hargita megyei elöljárók távolmaradását. Állításait rövid időn belül a hozzászólók újabb fényképfelvétellel erősítették meg, amelyen – akárcsak az általa már megosztott fotón – több munkás, munkaeszköz, illetve fa és más építőanyagok láthatók. A hozzászóló megerősítette, hogy alapos munka folyt a helyszínen.

A véleményfolyamba bekapcsolódott Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke is, aki szerint minden tőlük telhetőt megtettek, illetve felhívta a figyelmet, hogy „mindenkinek joga van lépni, magánszemélyként, egyesületként”. Valamivel később a felhozott kritikák hatására az önkormányzati vezető már hangnemet váltott, kijelentve: „mindenki dolgozhat, az ügyön!” Meglátása szerint a lesajnáló, számonkérő kommentelők az ügy ellen dolgoznak. „Ez a temető, nem a semmiből lett! Kiváncsi vagyok, aki magyar hibást keres, hány szeget ütött el, mit tett Úz völgyéért. Hogy tudta megközelíteni? Ez a baj, nem tudják a dolgokat, de állitnak nyílvánosság előtt. Ez inkább a dománfalvi polgármester magatartásához hasonlít!” – fogalmazott a megyei testület elnöke.

Szintén újnak számító fejlemény a Facebook közösségi hálón megjelent kisfilm, amelyet a Bákó megyei Exclusiv televízió készített a dormánfalvi önkormányzat március 29-i üléséről. Az MTI szerint a filmen az önkormányzati testület Constantin Toma polgármester előterjesztése nyomán egy tartózkodás mellett arról döntött, hogy a település magánvagyonából a település közvagyonába helyezi át az Úz-völgyi katonai temetőt. Az elöljáró a kétkedő képviselők kérdésére elmondta: sokáig vita tárgyát képezte a temető hovatartozása, de úgy véli, hogy sikerült tisztázni a jogi helyzetet. A polgármester szerint az Úz völgyében nemzetközi katonatemető áll, ahová egy 1924-ben készített összeírás szerint 1350 magyar, osztrák, német, olasz, szerb, orosz és román katonát temettek el – egy korabeli rajz szerint – külön-külön parcellákba. Toma a hatóságok reakcióhiányának tulajdonította, hogy a második világháború után a temető elveszítette a nemzetközi jellegét, és a kilencvenes évektől a magyar jellege erősödött meg. Ugyanő arról tájékoztatta az önkormányzati testületet, hogy a megjelölt magyar sírokat nem kívánják bántani, de a temető üres részén egy 3,5 méter magas gránitkereszttel és 50 betonkereszttel emléket kívánnak állítani az ott eltemetett román katonáknak. Levelet írtak a többi érintett ország nagykövetségeinek is, és felajánlották segítségüket ahhoz, hogy az ott nyugvó katonáik számára ők is alakítsanak ki egy-egy parcellát. Toma szerint mind a román védelmi minisztérium, mind a kulturális minisztérium láttamozta a terveiket, és a védelmi tárca 65 ezer lejjel hozzá is járult a műveletek 300 ezer lejes összköltségéhez. Megjegyezte: kevés információval rendelkeznek az ott eltemetett román hősökről, de ha sikerül megtudni a neveiket, ezek is felkerülnek a betonkeresztekre.

A közösségi portálon közzétettekkel párhuzamosan szintén tegnap az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője arról tájékoztatta a Maszol hírportált, hogy az érintett országos hatóságok, valamint a helyi alárendelt intézményeik – amelyektől a szövetség magas rangú tisztségviselői egy nappal korábban határozott és gyors fellépést kértek – egyelőre a részletek megismerésével vannak elfoglalva, és várhatóan a következő hét elején ismertetik álláspontjukat. Amint arról beszámoltunk, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Korodi Attila, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője, valamint Tánczos Barna, a szenátus háznagya levélben fordult a védelmi, belügyi, közigazgatási és a művelődési miniszterhez, Hargita és Bákó megye prefektusához, az Országos Közbeszerzési Hatóság, az Országos Építkezési Felügyelet és a Számvevőszék vezetőihez. Ebben felkérik őket, hogy állítsák le az építkezést, amíg tisztázódik a helyzet, ezáltal megelőzve az etnikai feszültséget.

Viorica Dăncilă kormányfő ugyanakkor tegnap újságírói kérdésre válaszolva közölte: részletes tájékoztatást kért a védelmi minisztertől az Úz-völgyi katonatemető helyzetéről. A miniszterelnök szerint már csütörtökön megkapta a részletes tájékoztatást, és válaszol Kelemen Hunornak, az RMDSZ elnökének, aki korábban levélben kereste meg a katonatemető törvénytelennek vélt átalakítása ügyében. (ndi)