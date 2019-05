Tizennyolc éves fiataloknak szól az a pályázat, amely ingyenes – elsősorban vasúti – utazásra kínál lehetőséget, ellátogathatnak az unió egy vagy akár több országába is. Május 16-ig jelentkezhetnek azok, akik 2000. július 2. és 2001. július 1. között születtek és valamelyik EU-s tagország állampolgárai.

A pályázaton való részvételhez a https://europa.eu/youth/discovereu/apply_hu oldalon kell megadniuk legfontosabb adataikat (személyi igazolvány vagy útlevél számát), ki kell tölteni egy rövid kvízt, és válaszolni egy becslésen alapuló kiegészítő kérdésre. Akiket kiválasztanak, azok legalább egy és legfeljebb harminc napig utazhatnak költségmentesen 2019. augusztus 1. és 2020. január 31. között. Az érdeklődők jelentkezhetnek egyedül, de legtöbb négy társukkal csoportot is alkothatnak. DiscoverEU nagyköveteként feladatuk, hogy beszámoljanak utazási élményeikről a közösségi oldalakon (az Instagramon, a Facebookon vagy a Twitteren a #Discover­EU hashtag használatával), de akár az iskolában vagy a helyi kultúrházban is tarthatnak élménybeszámolót élő közönség előtt és részt vehetnek a #DiscoverEU fotó- és videópályázatán (#Competition), melyen díjakat is nyerhetnek.

2018-ban csaknem 30 ezer pályázó kapott utazási igazolványt.