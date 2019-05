Gheorghe Hagi vezetőedző az Astra és a Craiova elleni bajnoki mérkőzésre, valamint a kupadöntőre készülve a csapat alapembereinek nagy részét nem is nevezte a szombati találkozóra, ám a néhány napja megbízott Marin Barbu sem számíthatott sérülés miatt több játékosára. Az első félidőben a házigazdák mezőnyfölényben játszottak, többnyire beszorították a védekezésre koncentráló háromszéki csapatot, viszont egyetlen igazán veszélyes helyzetet hoztak össze, a 8. percben Andreas Calcan közeli próbálkozása a kapu felett szállt el. A lassú támadójátékkal előrukkoló Sepsi OSK nem okozott gondot a szervezetten védekező tengerparti együttesnek, hiszen a piros-fehérek az első játékrészben csak egy kapu területére tartó lövést jegyeztek, Aljakszandr Karnyicki távoli lövését Tordai Árpád könnyedén védte.

A szünet után a csapatok magasabb fokozatra kapcsoltak, a Sepsi OSK játéka is gyorsabbá vált, ezzel pedig meglepte ellenfelét. Gabriel de Moura távoli lövése még nem jelentett gondot az FC Viitorul fiatal hálóőrének, viszont a 49. percben már tehetetlen volt. Omar Khamis bal oldali beadását Dylan Flores fejelte volna kapura, azonban rossz ütemben ugrott fel, a labdát pedig maga mögé továbbította, így az érkező Yasin Hamed közelről a hálóba lőtt (0–1). A hátrányba kerülő házigazdák hamar kiegyenlítettek, az 51. percben Calcan egy csellel Sebastian Rudol és Ousmane Viera mellett is elhúzott, majd a bal alsóba gurított (1–1). Ezt követően George Ganea többször is helyzetbe került, de Viera kétszer is megakadályozta a gólszerzésben, majd a bal alsó sarokra tartó lövésénél Fejér Béla hárított. Gheorghe Hagi csapata a 68. percben egy labdaszerzés után indíthatott ellentámadást, Calcan könnyedén elment Rudol mellett, lövése pedig a jobb oldali és a felső lécet is súrolva vágódott a hálóba (2–1).

A szentgyörgyi védelem eddig sem állt a helyzet magaslatán, majd a 74. percben is hatalmasat hibázott egy bal oldali beadásnál. A csereként pályára lépő Florin Ștefan a labda mellé fejelt, így Eric de Oliveira Fejér mellett könnyedén a hálóba passzolhatott (3–1). A hajrában Rivaldinho is lehetőséget kapott, a 84. percben a brazil támadót Fejér elkaszálta a büntetőterületen belül, így a játékvezető tizenegyest ítélt. A büntetőrúgást a csereként beálló Alexi Pitu végezhette el, viszont erőtlen lövését a háromszéki kapus könnyedén hárította. A Sepsi OSK sorozatban ötödször maradt alul, valamint az őszi idegenbeli győzelem és két gól nélküli döntetlen után az idényben először kapott ki a tengerparti csapattól.

Labdarúgó I. liga, felsőházi rájátszás, 8. forduló: FC Viitorul–Sepsi OSK 3–1 (0–0).

Ovidiu, Gheorghe Hagi Akadémia, mintegy 1500 néző. Vezette: Marian Barbu (Fogaras). Viitorul: Tordai – Kuipers, Iacob, Artean, Boboc – Casap (Tîrcoveanu, 13.), Achim, Ciobanu – Ganea (Rivaldinho, 73.), Calcan (Pitu, 73.), Eric. Vezetőedző: Gheorghe Hagi. Sepsi OSK: Fejér – De Moura, Viera, Rudol, Khamis (Ștefan, 70.) – Velev, Karnyicki – Tandia, Vașvari (Nouvier, 62.), Hamed – Flores (Mensah, 67.). Vezetőedző: Marin Barbu. Gólszerzők: Calcan (51., 68., Eric 74., illetve Hamed 49.).

További eredmények, playout: Concordia Chiajna–FC Botoșani 2–2 (gólszerzők: Moussa 9., Cadamuro 69., illetve Meira 64. – öngól, Roman 71.), Medgyesi Gázmetán–FC Hermannstadt 4–1 (gsz.: Rondon 25., 67. – tizenegyesből, 73., Caiado 71., illetve Dâlbea 89. – tizenegyesből).

A playoff rangsora:

1. CFR 5 2 0 9–2 44

2. FCSB 4 2 1 10–5 39

3. Craiova 4 1 2 7–5 36

4. Viitorul 4 2 2 13–9 33

5. Astra 1 0 6 2–10 24

6. Sepsi OSK 0 1 7 2–12 20

A playout rangsora:

1. Medgyes 7 1 0 16–4 38

2. Dinamo 6 0 2 12–6 34

3. Botoşani 2 2 4 8–9 26

4. Jászvásár 2 1 4 5–10 24

5. Voluntari 3 2 2 10–8 22

6. Călărași 2 3 3 5–9 21

7. Hermannstadt 0 3 5 4–13 19

8. Chiajna 1 4 3 11–12 16

A 9. forduló programja: * playoff: Kolozsvári CFR–Craiova, FC Viitorul–Astra Giurgiu, Sepsi OSK–FCSB * playout: FC Botoșani–FC Voluntari (május 10., 18 óra), Dinamo–Medgyesi Gázmetán (május 10., 21 óra), FC Hermannstadt–Concordia Chiajna (május 11., 15 óra), Jászvásári Poli–Dunărea Călărași (május 11., 17.30 óra).