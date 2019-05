Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán 8–16 óráig ma és kedden a 2-es transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.

INGYENES MEGHALLGATÁS. Szerdán 10 órától a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje, Cătălina Dinu brassói területi szakértő. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas te­lefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól balett és kortárs tánc diákoknak, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Kedden 13 órától Rétyen és Komollón a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (sík­üveget nem fogadnak el).

Kiállítás

MOHOS FOTÓKLUB. A kovásznai Városi Művelődés Ház kiállítótermében május 10-én, pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi Mohos Fotóklub 2018-as anyagát bemutató kiállítást megnyitja Hlavathy Károly fotóművész, a klub elnöke. Közreműködik a kovásznai Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ Hangshowrock együttese.

Zene

HEGEDŰHANGVERSENY. Ma 18 órától rendkívüli szóló-hegedűhangversenyt szervez az Árkosi Kulturális Központ (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám). Fellép a Brassói Egyetem zenetanszékének tanára, Alina Maria Nauncef. Műsoron: George Philipp Telemann-, Johann Sebastian Bach-, Richard Barth- és Geor­ge Enescu-művek. Belépő: 10 lej.

SÁRIK PÉTER TRIÓ & FALUSI MARIANN-KONCERT. Május 9-én, csütörtökön 19 órától a kovásznai művelődési központban fellép a Sárik Péter Trió & Falusi Mariann Jazzkívánságműsor magyarul című koncertjével. Helyfoglalás, jegyek elővételben (25 lej) a kovásznai művelődési ház jegyirodájában hétfőtől csütörtökig 8–15 óráig vagy a 0267 340 394-es, illetve a 0744 364 250-es telefonszámon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban kedden: 15.30-tól Bosszúállók: végjáték – amerikai fantasztikus akció, kalandfilm, román felirattal; 17 órától A művészet templomai – Botticelli: Dante pokla – olasz–német ismeretterjesztő film, magyar felirattal; 18.45-től Miss Bala – amerikai thriller, román felirattal és Két lépés távolság – amerikai romantikus dráma, román felirattal, 20.45-től magyarul beszélő; 21 órától Kafarnaum – A remény útja – libanoni–amerikai dráma, magyar felirattal. Szerdán: 16.15-től Manu, a legsirályabb fecske – német animációs film, magyarul beszélő; 16.30-tól Csodapark – amerikai–spanyol animációs vígjáték, románul beszélő; 18 órától Két lépés távolság – amerikai romantikus dráma, magyarul beszélő; 18.15-től Egri csillagok – magyar történelmi kalandfilm, román felirattal; 20.15-től Bosszúállók: végjáték – amerikai fantasztikus akció, kalandfilm, román felirattal; 20.45-től Testvérlövészek – amerikai–francia–spanyol–román westernvígjáték, román felirattal. Csütörtökön: 16 órától Csodapark – amerikai–spanyol animációs vígjáték, magyarul beszélő; 16.30-tól Manu, a legsirályabb fecske – német animációs film, románul beszélő; 17.45-től Bosszúállók: végjáték – amerikai fantasztikus akció, kalandfilm, román felirattal; 18.30-tól Sarkvidék – izlandi thriller, román felirattal; 20.30-tól Két lépés távolság – amerikai romantikus dráma, román felirattal; 21 órától Zöld könyv – Útmutató az élethez – amerikai életrajzi dráma, román felirattal.

Hitvilág

BÉRMÁLÁS ILLYEFALVÁN. Jakubinyi György érsek ma az illyefalvi plébániatemplomban a 10 órától kezdődő szentmise részeként harminc bérmálkozó részére szolgáltatja ki a nagykorúság szentségét.

IMANAP A SZŰZANYÁNÁL. Rózsafüzér-társulatokat, Skapuláré-imacsoportokat és -társulatokat, a Mária Légió közösség és a Mária Iskola lelki család tagjait, lelkiségi mozgalmakat, ferences harmadrendi közösségeket és plébániai imacsoportokat várnak május 11-ére, szombatra Csíksomlyóra, hogy együtt imádkozzanak Ferenc pápáért és a pápalátogatás eseményéért. Sepsiszentgyörgyről autóbusz indul a rendezvényre, iratkozni Vida Izabellánál a 0721 248 467-es telefonszámon. A tervezett program: 9 és 14 órától rózsafüzér-imádság, 9.30-tól elmélkedés, 10 órától imaóra a családokért, 11 órától szentség­imádás, 12 órától elmélkedés, 13 órától keresztút, 15 órától szentmise elmélkedéssel.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ mai adása: 14.45-től és 17 órától Görgényi Tünde műsorvezető fogadja az imaszándékokat; 15 órától irgalmasság rózsafüzére; 15.20-tól zenés köszöntő; 17.15-től örvendetes rózsafüzér; 17.50-től lorettói litánia; 18 órától szentmise Gödemesterházáról; 18.50-től A hét plébániája; 19 órától Mennynek királyné asszo­nya; 19.30-tól műsorismertető; 19.35-től esti mese; 19.40-től zsolozsma – esti dicséret; 21.15-től a béke rózsafüzére; 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Csíki utca 1. szám alatti Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Pályázat középiskoláknak utazásra

A nemzeti összetartozás napja, június 4. alkalmából utazási lehetőséget hirdet Kárpát-medencei középiskolásoknak a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a középiskolások a nemzeti össze­tartozás napjához kapcsolódva egy másik Kárpát-medencei ország magyar iskolájához látogassanak. A pályázatra bármely Kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. Feltétel, hogy az utazó csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot szervezzen június 4-éhez kapcsolódóan. Iskolánként egy autóbusznyi diák utazhat a pályázat segítségével, amelyhez az utazásban részt vevő diákok számától és a megtett távolságtól függően akár 300 ezer forint utazási támogatást ajánlanak fel, illetve igény szerint segítenek a fogadó iskola közvetítésében. Az online pályázati adatlapok beérkezésének határideje: május 14. További információk és a pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján található, e-mail: info@rakocziszovetseg.hu.