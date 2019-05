Ft. Szabó Lajos kanonok méltatása

Az ifjú lelkipásztor életútja több állomáson keresztül vezetett Sepsiszentgyörgyre. Káplánként szolgált Székelyudvarhelyen (1969–1971), plébánosként Györgyfalván (1971–1978), Kozmáson (1978–1983), majd Csíkmadarason (1983–1990).

Ft. Szabó Lajos tb. kanonok 1990-ben érkezett Sepsiszentgyörgyre, a Szent József Plébániára, hogy lelki vezetője legyen a város római katolikus lakosságának meghatározó részét adó központi egyházközség híveinek. A Sepsiszentgyörgyön töltött közel 29 esztendő alatt a hívők közösségén túl a város minden polgára megtapasztalhatta, hogy papi jelmondata, amely így szól: „Magasztalja lelkem az Urat”, átszövi élete minden percét, meghatározza lelki tartását, értékessé tesz minden vele töltött percet. Jelenléte, cselekedetei, a híveiért, az egyházközségért és a városért tett áldozatvállalásai alapján egy mélyen hívő embert, egy, a tevékeny szeretetben önmagát és mindannyiunkat gazdagító lelkiatyát ismerhettünk meg.

Hálás szívvel köszönjük az ötven éve szentelt aranymisés plébánosnak minden jóságát és a város iránt érzett szeretetét, amelyet lépten-nyomon megtapasztalhatunk elsősorban a szentmiseáldozatok alkalmával, de az azon túl végzett közösségi munkája során is.

Akkor is, amikor híveit zarándoklatra buzdítja és vezeti, akkor is, amikor a központi templom teljes külső és belső megújításán fáradozott, akkor is, amikor Szent István és Márton Áron püspök úr szobra felállításáért tett erőfeszítéseket, akkor is, amikor a templom megrongálódott harangját cseréltette ki.

Köszönjük az őrkői közösségnek épített Szűz Mária Világ Királynője templom építésekor a kezdeti nehézségek leküzdésében nyújtott segítségét.

Köszönjük a Szent József Plébánia épületegyüttesének felújítását-bővítését, és hogy a város polgári vezetésének hathatós segítségével, ft. Pakó Benedek paptestvére indítványozására hozzájárult egy Szűz Mária-szobor felállításához a plébánia kertjéből kiszakított területen, a Kós Károly utcában.

Külön köszönet a Krisztus Király-templom és az ahhoz tartozó ifjúsági ház létrejöttéért való áldozatvállalásért.

Köszönjük a város magyar tannyelvű iskoláiban végzett hitoktatói tevékenységét, munkáját, amelyet a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége is életműdíjjal jutalmazott.

Köszönjük a Sepsiszentgyörgyi Egyházi Tudósító 1945–1948 között megjelenő kis újságának újraindítását, amely 21 éve szolgál havonta lelki táplálékul az egyházközség tagjainak.

Köszönjük közösséget formáló elhivatottságát, a 40. számú Szent György Cserkészcsapatban végzett fáradságos munkáját, rendíthetetlen, szilárd magyarságtudatát, annak mindenekfeletti közvetítését. Köszönjük, hogy a cserkészcsapatban végzett munkája során az elmúlt 29 esztendőben több mint ezer fiatal nevelését, lelki támogatását vállalta, segítséget nyújtott a haza szeretetére és megismerésére, az őseink iránt érzett tiszteletre való neveléshez. Köszönjük, hogy hozzájárult ezen fiatalok évenkénti táboroztatásához, ahol egészséges, rendszeres életmódra nevelték, a barátokkal és embertársaikkal szemben való viselkedés helyes formáira oktatták őket.

Köszönjük, hogy reményteljes igyekezettel azon munkálkodik, hogy az ökumené gondolatával egyre többen legyenek képesek azonosulni a városban is, megértve, hogy egy Istent szolgálunk, bármely gyülekezethez tartozzunk is.

Annak elismeréseként, hogy sepsiszentgyörgyi papi szolgálata alatt is megtapasztalhattuk a városért és annak polgáraiért végzett sokoldalú, lelkiismeretes, jövőbe tekintő munkálkodását, hálánk és tiszteletünk jeléül jó szívvel javaslom Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díjának átadását a plébános úrnak.

Dávid Péter egyháztanácsos, Szent József Plébánia

Sepsiszentgyörgy, 2019. április 25.