Az önkormányzat szerint egyértelmű, hogy valakinek érdekében áll etnikai feszültség tárgyává tenni az úzvölgyi katonai temetőt, miközben a dormánfalviak térfoglalása törvénytelen, felháborító és kegyeletsértő. A testület vezetősége nem szándékszik provokátorok uszítására reagálni, a törvény eszközeivel szándékszik fellépni, az aláírásgyűjtés is ide tartozik. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a céljuk a peticíóval, hogy minél többen kinyilvánítsák nemtetszésüket a moldvai város önkormányzatának egyoldalú, önkényes lépésével szemben.

A testület tájékoztatójában azt is közlik, a Csíkszentmárton köz­séggel közösen elindították a dormánfalviak által május 17-ére tervezett avatóünnepség leállítási, elnapolási eljárását, de amennyi­ben ezt nem sikerül elérni, akkor szervezetten, higgadtan részt vesznek az eseményen, a békés együttélés nevében. „Nem hagyhatjuk, hogy néhány provokátor összeugrasszon bennünket, feszültséget szítson” – fogalmaz Borboly Csaba, az önkormányzat elnöke. A közlemény továbbá felidézi azt is, hogy a munkaszüneti napokon a dormánfalvi önkormányzat telekkönyveztette a temetőt, ami felveti – sőt, bizonyíthatja is – a jogtalan területszerzés szándékosságát. Nem térnek ki ugyanakkor arra, hogy a temetőben minden tiltakozás ellenére az elmúlt napokban továbbra is zavartalanul folyt a keresztállítás, területrendezés.