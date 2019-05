A javarészt székely játékosokra épülő román csapat veretlenül zárt az élen az észtországi tornán: a házigazda észteket szétlövéssel 4–3-ra, a japánokat 3–2-re, a tavaly még egy osztállyal feljebb játszó lengyeleket hosszabbítás után 3–2-re, míg az ukránokat 5–1-re győzte le a zárófordulóig. Románia szombaton 3–1 arányban jobbnak bizonyult a holland csapatnál, és bár a japán gárdát legyőző lengyelek pontszámban befogták, az egymás elleni eredmény miatt biztos volt a „román” arany. A román együttes így 2020-ban a divízió I/A világbajnokságon szerepelhet majd, egy csoportban a magyar válogatottal. Szlovénia 9–0 arányban kiütötte Litvánia együttesét, ezzel már a kazah–magyar mérkőzés előtt eldőlt, hogy Magyarország az 5. helyen végez a világbajnokságon.

A kazah divízió I/A világbajnokság utolsó mérkőzésén Bálizs Bence kezdett a kapuban, a válogatott alig fél perc elteltével emberelőnybe került, ám a házigazda létszámhátrányban is veszélyesebbnek bizonyult. Negyedóra elteltével Terbócs István ült ki két percre, a kapu előtti magabiztosság pedig védekezéskor megvolt, így a nemzeti csapat átvészelte a kiállítást és 0–0-lal vonulhatott szünetre. A második húsz percben aztán az esélyesebb kazah válogatott feltörte a magyar védelmet, Nyikita Mihajlisz szerezte meg a vezetést. Galló Vilmosnak kellett kiülnie a szünet előtti percekre, viszont Bálizs hárításai és a koncentrált védőmunka nyomán nem nőtt a különbség. A világbajnokság utolsó harmada kazah emberelőnnyel indult Pozsgai Tamás kiállítását követően, Anton Nekrjah pedig éles szögből vette be Bálizs kapuját. Négy percre rá érkezett a szépítés: Sofron Isván szép cselek után talált be. Az utolsó percekben Nagy Gergő is kiállítást kapott, a kazahok pedig villámgyorsan kihasználták a létszámfölényt Jevgenyij Rimarjev góljával.

A tornáról a győztes kazah és a második fehérorosz válogatott lesz ott a jövő évi svájci elit-világbajnokságon. Az utolsó Litvánia jövőre a divízió I/B-ben szerepel.