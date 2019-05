Mint arról már beszámoltunk, kilenc év után a román ralibajnokság versenynaptárába visszake­rült Argeș Ralival indult a 2019-es szezon, a hétvégi futam érdekessége pedig abban állt, hogy a mezőny felfelé és lefelé is végighaladt a Transzfogaras, Románia egyik leglátványosabb országútjának egy részén. Egy Ford Fiesta R2 kormányánál az RC4-es géposztályban ralizó Szabóék harmadikok lettek az első gyorsaságin, majd a második legjobb időt érték el a második szakaszon. Megnyerték a harmadik etapot, ezután következett egy negyedik, egy harmadik és egy második helyezés, s a hetedik gyorsaságin ismét elsők lettek.

A rali utolsó próbája már nem sikerült valami jól, hiszen a szentgyörgyi/kolozsvári páros negyedik lett, és az egykori 7-es kategóriában a dobogó harmadik fokára állhattak fel. Szabóék 1:04:39.4 órás időeredménnyel zárták a 385 km összhosszúságú versenyt, amelyből a nyolc gyorsasági szakasz 100,5 km-t tett ki. Ez a teljesítmény összesítettben a tizenharmadik, míg a kétkerék-meghajtású autók kategóriájában a hatodik helyre volt elég.

– Pénteken jól kezdtünk és bizakodóak voltunk az előttünk álló versennyel kapcsolatosan. Szombaton következtek a transzfogarasi próbák: most is jól mentünk, de a tempónkkal volt egy kis gond. A beereszkedés előtt még gumit cseréltünk, de a gumiválasztás nem sikerült a legjobban, hiszen a közepes slickkel nem tudtuk százszázalékosan teljesíteni az utolsó két gyorsat. A hetediket megnyertük, ám a nyolcadikon állt a víz az úton, és csak azon voltunk, hogy épségben célba érjünk. Ilyen az autósport, s annak ellenére lettünk harmadikok, hogy jól kezdtük az Argeș Ralit. Bosszantó a dolog, de most már az Arad Ralira koncentrálunk – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Csongor.

Eredmény:  RC4-es kategória: 1. Mihnea Mureșan/Marc Bânca (Peugeot 208 R2) 1:03:14 óra, 2. Eugen Cărăgui/Robert Fuș (Peugeot 208 R2) 1:04:32.5 óra, 3. Szabó/Fetean (Ford Fiesta R2) 1:04:38.4 óra  összetett (FIA-rangsor): 1. Simone Tempestini/Sergiu Ițu (Hyundai I20 R5) 55:45.7 perc, 2. Valentin Porcișteanu/Dan Dobre (Citroën C3 R5) 57:08.2 perc, 3. Dan Gîrtofan/Tudor Marză (Škoda Fabia R5) 57:31.1 óra… 13. Szabó/Fetean (Ford Fiesta R2) 1:04:38.4 óra.