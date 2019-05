Színház

A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ kamaratermében csütörtökön, pénteken és szombaton 19 órától Henrik Ibsen A társadalom támaszai. Rendező: Botos Bálint.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 15.30-tól Bosszúállók: végjáték – amerikai fantasztikus akció, kalandfilm, román felirattal; 17 órától A művészet templomai – Botticelli: Dante pokla – olasz–német ismeretterjesztő film, magyar felirattal; 18.45-től Miss Bala – amerikai thriller, román felirattal és Két lépés távolság – amerikai romantikus dráma, román felirattal, 20.45-től magyarul beszélő; 21 órától Kafarnaum – A remény útja – libanoni–amerikai dráma, magyar felirattal.

Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Rádió

Ma a Kossuth rádióban 22.30-kor a Nagyok című műsorban beszélgetést hallhatnak Farkas Árpáddal.

Megjelent

A májusi Korunk témája: Kutatás és oktatás – időben és térben. Az 1989-es változások közepette a romániai magyarság nagy reményekkel tekintett a magyar nyelvű felsőoktatás átszervezése és önállósodása felé. A kezdeti optimizmus jegyében többször felmerült az államilag finanszírozott Bolyai Tudományegyetem újraindításának terve. Sajnos, sem az akkori magyar politikai érdekképviselet, sem a magyar oktatói közösség nem volt minden tekintetben egységes a követendő stratégiát illetően. Aki fellapozza a Korunk rendszerváltás utáni első évtizedének anyagát, Imecs Ágnes és Szigethy Rudolf munkáját, megtapasztalhatja, hogy kezdetben a szeptemberi súlypontok vissza-visszatérő témája volt a felsőfokú anyanyelvű oktatás kérdése. Később a tannyelvpolitika terápiája, majd a tantervkészítés és az alternatív tankönyvírás módszertana vált prioritássá. A 2000-es években a Babeş–Bolyai Tudományegyetem látványos fejlődésnek indult: egyre inkább bővült az oktatási kínálat, új karokat indítottak, vagy a meglévő karokból új struktúrák váltak ki, így a 2006/2007-es tanévtől már huszonegy kar működött az egyetemen; ezzel párhuzamosan folyamatosan növekedett a hallgatók száma. Az új oktatási törvény életbe lépése (2011) után megalakulhattak az önálló magyar intézetek, a régi tanszékeket felváltó struktúrák, amelyek a korábbiakhoz képest nagyobb fokú autonómiát kaptak. Az előnyök mellett az átszervezéssel járó önállósodás újabb kihívásokkal is járt, hiszen a kisebb létszámú szakokon az oktatás minőségének megőrzése többnyire egyetemen kívüli forrásokkal vált biztosíthatóvá. Ilyen körülmények között már a 2000-es évek elején felmerült egy külső szervezeti keret létrehozásának gondolata, amelyik a magyar egyetemi oktatás erősítésén és támogatásán munkálkodna, biztosítva egyúttal a magyar oktatók, kutatók és hallgatók együttműködését. Ez a szervezeti keret annál is inkább szükségessé vált, mivel a romániai felsőoktatásra szánt meglehetősen szűkös költségvetési keret nem tette lehetővé az önálló kutatás- és oktatásfejlesztést sem a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen, sem a magánegyetemeken (Sapientia – EMTE, Partiumi Keresztény Egyetem), aminthogy a Bukaresti Egyetem Hungarológiai Tanszékén és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen sem.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán ma 8–16 óráig a 2-es transzformátor állomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. szerdán 8–15 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön az 1918. december 1. utca 12-es tömbházában (B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M lépcsőházak), illetve az itt található kereskedelmi egységeknél, valamint a Sport utca 2-es és 2/A magánházban. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

INGYENES MEGHALLGATÁS. Szerdán 10 órától a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje, Cătălina Dinu brassói területi szakértő. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.

DÍSZÍTŐMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsi­szentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774; facebook: @liveartdancestudio.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt székházában (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám) minden kedden 9–12 óráig lehet vérnyomást, vércukrot és koleszterint méretni.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonszámon lehet.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. Sepsiszentgyörgyön, a Szemerja negyedbeli Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Rétyen és Komollón, szerdán Bitán, Egerpatakon és Szacsván gyűjt a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

VIRÁGKIÁLLÍTÁS ÉS TERMÉKVÁSÁR. A Tega Rt., a Gardenline Kft. kezdeményezésére és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával partnerségben május 10–12. között ötödik alkalommal szervezi meg a főtéren a kertészeti és virágkiállítást. Ugyanott sor kerül a termelők és kézművesek vásárára is.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Csíki utca 1. szám alatti Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es ud­var­téri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Heti sürgősség

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szakemberei április 29.–május 6. közötti időszakban 720 esetet láttak el, közülük 166 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. A következő esetek fordultak elő: 44 szív- és érrendszeri, 61 ideggyógyászati, 82 sebészeti, 202 belgyógyászati, 142 gyerekgyógyászati, 45 nőgyógyászati, 61 pszichiátriai és 86 ortopédiai sürgősség. 11 lány és 12 fiú jött a világra. Közúti balesetben szerzett sérülésekkel 9 személyt, erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel 5 személyt fogadtak. 10 ittas állapotba került személyt részesítettek kezelésben és nyolcan keresték fel a sürgősségi osztályt kullancscsípés miatt.