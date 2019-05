Május 2. és 5. között a magyarországi Mezőhegyes adott otthont rangos nemzetközi kétcsillagos fogathajtóversenynek, ahol nyolc országból 240 ló és 75 fogat tette próbára magát. A viadalon részt vett a Kökösi Farm utca 500. szám alatt található lovastanyáról Bartha Eduárd is, akinek felemásan sikerült az idénynyitó, hiszen a 22. helyen végzett.

A fiatal fogathajtó a 115 versenyzőt felvonultató kettesfogathajtó világranglistán továbbra is az előkelő tizennyolcadik helyen áll. A romániai hajtók közül 31 ponttal a legmagasabban rangsorolt, megelőzve neves német, francia, lengyel és holland versenyzőket. Eduárd a tavalyhoz hasonlóan idén is a mezőhegyesi versennyel kezdte a szezont, viszont 2018-ban jobban sikerült számára a viadal, hiszen a 14. helyen végzett. 2019-ben Magyarországról, Romániából, Csehországból, Horvátországból, Szerbiából, Svájcból, Görögországból, valamint a tengeren túlról, Chiléből is rajthoz álltak a legjobb fogathajtók.

Bartha Eduárd számára nem alakult a legjobban a versenyhétvége, mivel a kötelező orvosi vizsgálaton az egyik lovát kizárták. A fiatal fogathajtó díjhajtásban 64.43, maratonhajtásban 102.28, akadályhajtásban pedig 20.76 hibaponttal végzett, így összesítésben 187.47 hibaponttal fejezte be a megmérettetést, ami a 22. helyre volt elegendő. A versenyt a Bihar megyei Rákóczi Gergő nyerte, aki megvédte címét, hiszen a tavalyhoz hasonlóan idén is győzött. A második a magyarországi Osztertag Károly lett, míg a dobogó harmadik fokára honfitársa, Hódi Károly állhatott fel.

„Három lóval mentünk a mezőhegyesi versenyre, azonban az orvosi vizsgálaton kizárták az egyiket, így a három versenyszámot a másik kettővel teljesítettük. Eduárd már február óta készül az előttünk álló idényre, az első megmérettetésen pedig szükségünk lett volna egy nyugodt lóra, mert tudtuk, hogy a másik kettő nagyon húz. A díjhajtásban keményen pontoztak a bírák, a maratonhajtás jól sikerült, az akadályhajtás viszont nem a szánk íze szerint alakult. Legközelebb június 6. és 9. között versenyzünk egy nemzetközi három- és négycsillagos versenyen, amelynek Mélykút ad otthont” – mondta Bartha Róbert fogattulajdonos.

Összesített eredmények: 1. Rákóczi Gergő (Románia) 147.44 pont, 2. Osztertag Kristóf (Magyarország) 154.98 pont, 3. Hódi Károly (Magyarország) 156.43 pont... 22. Bartha Eduárd (Románia) 187.47 pont. (miska)