Az igazgatónő örömmel újságolta, hogy a megyebeli hegyvidéki gazdálkodók nagyon jól mozogtak, a növénytermesztésben az országosan letett 21 pályázatból 9 háromszéki. Szinte kizárólag szövetkezetek pályáztak építkezést is magukban foglaló projektekkel. A szeptemberben letett, magas pontszámú (85 pontos) pályázatot a mostani eredményhirdetés szerint a Dálnoki Farm Szövetkezet nyerte el. A pályázati pénzből termék-raktárat építenek. Pénteken eredményt hirdettek a novemberben letett, minimum 80 pontos pályázatoknál is. Újabb két megyebeli pályázónak sikerült felkerülni az országos nyertesek listájára, ezek a Zabolai Burgonya Szövetkezet és a Burgonya Útja, Torja székhelyű szövetkezet. Mindketten termékraktárat építenek közel 2 millió eurós pályázati pénzből. A többi hat pályázat alacsonyabb pontszámú, így azokat tavaly decemberben és idén januárban iktatták. Eredményt még nem hirdettek, de nagy esély van arra, hogy többen is nyerjenek a következő válogatásokon, ugyanis az országos rangsorolást a havonta letett pályázatok szerint végzik.

A hegyvidéki állattenyésztő pályázatoknál is van egy újabb nyertes, a napokban megjelent országos kiválogatás szerint Hidvégen közel kétmillió eurós támogatás mellett épül bikahizlalda. Az újabb pályázat és az előző eredményhirdetésben szereplő két nyertes pályázat révén Árapatakon fejőstehénfarm és sertéshizlalda is épül pályázati pénzből.

A fiatal gazdáknál nagyon kis összeg­re lehetett pályázni a tavaly, mindössze 11 millió euró maradt a tavaly augusztusban indított, utolsó kiírásra. Az igazgatónő örvendetesnek tartja, hogy a kötelező magas pontszám mellett is összesen hét fiatal gazdálkodó nyerte el a megtelepedésre szánt 40, illetve 50 ezer eurós támogatást. Öt pályázatra már a múlt hónapban eredményt hirdettek, ezek 90 pontosak voltak. Most még két fiatal, egy bodosi és egy pákéi került fel a nyertesek listájára, 85 elért ponttal.

Az igazgatónő arról is értesített, hogy pályázatok hiányában június 30-ig meghosszab­bították a 16.4-es intézkedés (Piaci szereplők partnerségi kapcsolatainak és a helyi piacok kialakításának támogatása) pályázhatóságát. A január 3-án megnyitott pályázati kiíráson összesen több mint 4,7 millió euróra lehet pályázni, de hétvégi adatok szerint mindössze öt pályázatot tettek le országszinten, nem egészen 500 ezer euró értékben. Tehát még bőven lenne idő a szükséges partnerségeket létrehozni és pályázni. Az előző évekbeli kiírásoknál megyénkből eddig négy partnerség nyert közel 100 ezer eurós támogatást a helyi piacok fejlesztésére és a rövid ellátási lánc megvalósítására. Egyik az illyefalvi LAM Alapítvány által vezetett partnerség és a helyi feldolgozó tejtermékeit reklámozza, a másik az Agrosic által vezetett partnerség, kürtőskalácsot, házikenyeret és mézes pogácsát népszerűsít, a harmadik egy szitabodzai partnerség (öko tejtermékek és húskészítmények reklámozása saját üzleten keresztül), a negyedik pedig a Kézdi Lacto Coop tejszövetkezet által nyert pályázat, amely a Kézdi tejtermékek néven reklámozza tejkészítményeit.

A 16.4-es intézkedés célja, hogy támogassa a mezőgazdasági termelők, a feldolgozók és a forgalmazók (üzletek, vendéglők, szállodák, vidéki panziók) közötti együttműködést, ún. rövid ellátási láncok létrejöttét, valamint a helyi piacok fejlesztését. A piaci szereplőknek (termelő, feldolgozó és forgalmazó) egy egyszerű partneri szerződést kell kötniük (nem szükséges sem közjegyzőhöz, sem bírósághoz fordulniuk). A támogatás feldolgozó gépsorok, a feldolgozott mezőgazdasági termékek kiszállítására alkalmas klimatizált haszonjárművek vásárlására, bemutatóüzlet felszerelésére, számítástechnikai és elektrotechnikai felszerelések vásárlására, késztermékeik reklámozására használható. Ilyenek a termékismertetést célzó össze­jövetelek szervezésének költségei, reklámkiadványok, reklámfüzetek nyomtatási költségei, reklám céljából létrehozott számítógépes honlap költségeinek kifizetése, sajtóban, rádióban vagy televízióban megjelenő reklámok kifizetése, a közös termékbemutatókon, illetve kiállításokon való részvétel költségeinek kifizetése is. A pályázott összeg egy része a partnerségi kapcsolat működtetési költségeire, illetve az alkalmazott személyzet kifizetésére is fordítható.