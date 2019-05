Sepsiszentgyörgy polgármestere elsőként a belváros lakóinak mondott köszönetet, hogy túlélték a városnapokat, elviseltek bennünket – fogalmazott –, hiszen miközben ezrek szórakoznak, a központ lakóinak élete néhány napra felfordul. Elismeréssel szólt a szervezőcsapat, az önkéntesek és a Tega Rt. munkájáról, s említést tett a városba látogatók pozitív vissza­jelzéseiről.

Főként a keletről érkezők, de magyarországi vendégek is úgy értékelték, szép, tiszta és rendezett a megyeszékhely – mutatott rá Antal Árpád. Persze, számtalan negatívumot is tapasztaltak a hétvégén – tette hozzá, némelyekről fotókat is kapott: felrúgott kukák, szétszórt szemét, bokrok aljába kiöntött zsír, az ‘56-os parknál színpadbontáskor megrongált zöldövezet. „Ezekre is odafigyelünk, s igyekszünk a hibákat is kiküszöbölni” – mondta.

Tarja Turunen koncertje szintlépés volt a városnapok életében – vélekedett a városvezető –, hiszen kortárs, karrierje csúcsán lévő előadó koncertezett a főtéren, aki nemcsak a színpadon, de fellépés előtt és után is jól érezte magát Sepsiszentgyörgyön. A múzeumkert továbbra is kedvelt és értékelt helyszíne a forgatagnak, a közösségi színpad pedig révbe ért a polgármester álláspontja szerint, miközben a Szent György tér minden idők legjobb formáját hozta. Utóbbi helyszín kapcsán Antal Árpád kifejtette, volt egy elképzelésük, később azonban kompromisszumokat kellett kötniük – román népzenét bevinni a műsorba –, és ez véleménye szerint nem fokozta, hanem elvett a Szent György tér varázsából.

„Voltak, akik össze­tévesztették a Szent György Napokat a december elsejei felvonulással” – mondta, és megjegyezte: a zászlós felvonulásoknak nincs helye a városnapokon, semmilyen részről. Egyébként érdekes színfoltként értékelte a SzimPlatzot, annak dacára, hogy programja nem volt egységes, ám ez nem a szervezők hibája, hanem a városvezetés által megkötött kompromisszumok miatt alakult így. Kifejtette, nagy volt a nyomás a román civil szervezetek részéről, azt szerették volna, hogy a román népzene a főszínpadon kapjon helyet, ugyanakkor elutasították a közösségi színpadot, illetve a múzeumkertet sem érezték magukénak. Antal Árpád hangsúlyozta, tiszteli a hagyományokat, ezért „már a tárgyalásokon javasoltam, hogy keressünk egy másik időpontot, amikor reggeltől estig népzenét mutatunk be a szentgyörgyieknek, akár a főtéren is, de az akkor ne legyen a Szent György Napok része” – fogalmazott.

Knop Ildikó programkoordinátor vázolta, a SzimPlatz egyértelműen pozitív fogadtatásban részesült, az ötletgazdák szerint jók voltak a téren jelen lévő street food és kézművessör-forgalmazók visszajelzései, így van esély, hogy jövőben is visszatérjenek. Az ifjúsági udvar helyszínváltása is jó választás volt – bár a romudvarban felállított színpad hangosítása bezavart a múzeumkerti programokba, annak ellenére, hogy a szervezők folyamatosan egyeztettek, így a következőkben erre is jobban odafigyelnek. Elhangzott, a várható felújítás okán a múzeumkert nem valószínű, hogy a jövő évi rendezvényen használható lesz, de született már javaslat erre vonatkozóan is, az időjárás miatt meghiúsult sugásfürdői majálist pedig újratervezik egy májusi hétvégén.

A szervezők szerint az Outsider Music Festről kimondottan jó vélemények hangzottak el, a rétyi fúvósok csütörtök esti koncertje is sokak tetszését elnyerte, akárcsak Kolcsár Jocó előadása, és díjazták azt is, hogy a tűzijátékot korábbra időzítették. Kifogásolták egyebek mellett azt, hogy a kulturális hét bizonyos eseményeire túl korán elfogytak a jegyek, ami a városvezető szerint jól jelzi, van igény az ilyen jellegű programokra.

Számokat Erdély András, a városnapok szóvivője ismertetett az értékelőn: a Gáll Lajos Futónapon 307 résztvevő volt (a vakáció miatt kevesebben, mint a korábbi években), a kulturális héten közel 4400 jegyet értékesítettek, ez 117 ezer lej bevételt eredményezett, a nagy koncerteken becslések szerint 15 ezren is lehettek, a Tega Rt. 304 kukában gyűjtötte a szemetet mintegy félszáz munkatársuk segítségével, a városnapi hétvégén termelt mennyiség 350 köbméter volt idén, a kommunikációs csapatban pedig harmincan dolgoztak.

Újságírói kérdésre válaszolva Antal Árpád elmondta, a Gyöngyvirág utcában felállított vidámpark törvénytelenül működött, engedélyeztetése nem történt meg, és bár az ellenőrző szervek is kiszálltak, tevékenységüket mégis zavartalanul folytatták.