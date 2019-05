160 millió forint a pápai mise előkészületeire

Az államtitkár azután beszélt erről, hogy Urbán Erik ferences tartományfőnökkel és Sajgó Balázzsal, a pápalátogatás főegyházmegyei koordinátorával megtekintette a pápai mise helyszínén zajló munkálatokat.

A magyar kormány támogatásával bővítik a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti hegynyeregben álló Hármashalom-oltár színpadát, ahol új liturgikus bútorokat helyeznek el, és felújítják a csíksomlyói Jakab Antal Házat is, ahol a misét követően ebédelni fog Ferenc pápa.

Soltész Miklós a sajtó képviselőinek elmondta: a magyar kormány nem tud beleszólni egy olyan esemény szervezésébe, amelyet egy másik ország területén rendeznek, de segíteni tud a magyar közösséget érintő esemény szervezőinek. Az államtitkár kijelentette: elsősorban olyan beruházásokat támogatnak, amelyek a pápalátogatás után még hosszú ideig fogják szolgálni a közösséget. A tervek szerint az oltár fölé a pápai mise idejére tervezett tető leszerelhető lesz, hogy később más helyszíneken is felállíthassák. Soltész szerint a magyar kormány olyan feladatok költségeihez is hozzájárul, amelyek a pápalátogatás csíksomlyói pár óráját szolgálják, ezek sorában a miseruhák és a pápai mise különös szakrális felszerelései elkészítésének támogatását említette.

„A szentatya azt üzente, hogy az itteni nemzeteknek a békéjét és közösségét kell hogy szolgálja a látogatás. Csíksomlyó is ezt fogja szolgálni. Minden más, amit hallunk, ami erre rárakódik, az nem fontos” – jelentette ki az államtitkár, hozzátéve, hogy aki járt már a csíksomlyói búcsún, az megérezhette, hogy az esemény lelki és közösségi feltöltődésre ad lehetőséget. Úgy véli: „ezt az örömet fogják kapni mindazok, akik eljönnek a pápai misére, ez egy olyan lehetőség, amelyet érdemes kihasználni”.

Az államtitkár arra buzdította a magyarokat, hogy minél többen vegyenek részt a június elsejei szentmisén. Megjegyezte, hogy a regisztráció lezárult, de az csak a bekerített helyre vonatkozik, és a kerítésen kívülről is részesülni lehet az élményben. Azt is hozzátette, hogy a csíksomlyói lesz Ferenc pápa romániai látogatásának legnagyobb tömegeket megmozgató rendezvénye. „Meg kell mutatnunk, hogy a hit, a kereszténység, a katolicizmus és persze a nemzeti létünk, a magyarság is nagyon fontos számunkra” – tette hozzá.