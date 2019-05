Szombat délben már minden készen állt ahhoz, hogy a kikapcsolódni vágyók jól érezzék magukat. A jelentős nagyságú színpad a fellépők számára előkészítve, hangosítás beállítva, a lacikonyhákon szorgoskodók felizzították a szenet, a befűszerezett húsfalatok pedig kézügyben várták, hogy rácsra kerüljenek, a söröshordók csapra verve, az árnyékot adó vagy éppen csepergő eső ellen védő sátrak felhúzva, távolból pedig kürtőskalács illata hozta meg az evéshez a kedvet.

Balázsi Dénes polgármester megnyitóbeszédében előbb a találkozás és az egymás felé fordulás fontosságát emelte ki, majd arra kérte a fiatalokat, próbálják úgy irányítani életüket, hogy céljaikat itthon, szülőföldjükön, és ne a távolban találják meg. A községvezető anyák napja alkalmából köszönetet mondott az édesanyáknak is, akik nap mint nap azért cselekednek, hogy családjuknak minden megadassék, s arra kérte a Fennvalót, jövő esztendőben többen legyenek, akik csecsemőt ringatnak.

Nemcsak a testnek, hanem a fellépőknek és a foglalkozásokat végzőknek hála a szellemnek is jutott „ennivaló”. A Kormos Egyesület kézműves-foglalkozást tartott, az ünnepély ideje alatt fellépett a helyi Hajnalcsillag, a Dobó és a Kormos néptánccsoport, a baróti Sync­ron tánccsoport, s joggal váltott ki megannyi tapsot és éljenzést. Kolumbán Sanyika gitáron játszott, zenélt a Hit Factory zenekar, a Bagossy Brothers Company és a Take Me To the Sunrise, volt szabadtéri buli, a vasárnapi sztárfellépők pedig a Neoton Sztárjai voltak.