Munkában a közlekedésrendészek

Vasárnap este Sepsiszentgyörgyön azonosítottak egy ittas vezetőt. A 64 éves férfi leheletében 0,82 mg/l szesztartalmat mértek. Esetét vizsgálják. Hidvégen elkaptak egy 24 éves fiatalembert, amint forgalomba be nem írt robogóval közlekedett, ráadásul jogosítványa sincs. Nevére bűnügyi vizsgálati iratcsomót nyitottak. Kézdiszentléleken is azonosítottak egy forgalomba be nem írt motorkerékpárt, ugyanis annak 21 éves vezetője elvesztette uralmát a jármű fölött és belehajtott egy szabályosan közlekedő személygépkocsiba. A baleset során nem történt személyi sérülés, a motorost forgalomba be nem írt gépjármű vezetéséért vizsgálják. (sz.)