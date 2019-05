Orbán Viktor a közös nemzetközi sajtótájékoztatón azt mondta: Heinz-Christian Strachéra és pártjára volt szükség ahhoz, hogy az osztrák álláspont bevándorlásellenessé változzon és szimpátiával figyelje a magyar határvédelmet.

Arról is beszélt, hogy szeretnék, ha olyan változások történnének Európában, mint amilyenek Ausztriában történtek. Ha Ausztriában lehetséges, hogy a jobbközép kormányzó párt együttműködik a jobboldali, hazafias párttal, miért ne történhetne meg ez európai szinten is – vetette fel, úgy fogalmazva, hogy ami Bécsben működik, az Brüsszelben is működőképes lehet.

A találkozón egyetértés volt abban is, hogy a keresztény kultúrának elsőbbséget kell adni – mondta Orbán Viktor.



Nem támogatják Manfred Webert

A magyar kormány és vezetője nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy olyan embert támogat európai bizottsági elnöknek, aki eleve bejelenti, hogy nem tart igényt a magyarok szavazataira – mondta Orbán Viktor miniszterelnök arra a felvetésre, hogy a Fidesz már nem támogatja a néppárti Manfred Weber európai bizottsági elnöki jelöltségét.

Manfred Weber azt találta mondani, hogy a magyarok szavazatával nem kíván európai bizottsági elnök lenni – idézte a néppárti politikus szavait a kormányfő, aki ezt egy súlyos álláspontnak, a választók tiszteletére vonatkozó elv megsértésének nevezte. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a kampány alapján úgy látja, hogy a bizottság elnöki posztjáért induló jelöltek alkalmatlanok.



Föderális Európára van szükség

Nem centralizált, szövetségi állami jellegű, hanem föderális Európára van szükség, amely a keresztény értékeket szem előtt tartja és képes önmagát megvédeni – mondta az osztrák alkancellár tegnap Budapesten. Heinz-Christian Strache kiemelte, több összetartásra és több elfogadásra volna szükség Európában, és azt szeretnék, hogy egyenrangú felekként, tisztelettel bánjanak egymással az európai pártcsaládon belül az egyes országok pártjai.