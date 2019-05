Tűzszünet jött létre Izrael és a palesztinok között

Egy név nélkül nyilatkozó forrás arról számolt be, hogy a tűzszünetet egyiptomi közvetítéssel sikerült tető alá hozni. Az egyezség létrejöttét egy másik palesztin forrás, valamint a Hamasz egyik tévécsatornája is megerősítette. Izraeli oldalról egyelőre nem erősítették meg, hogy sikerült megállapodni a fegyvernyugvásról, a helyszínen lévő tudósítók viszont arról számoltak be, hogy az erőszak látványosan mérséklődött, s Izrael déli részén napkelte előtt órákon át nem szólaltak meg a rakétatámadásra figyelmeztető szirénák, az izraeli hadsereg pedig nem számolt be újabb légicsapásokról.

Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint szombat óta mintegy 650 rakétát lőttek ki az övezetből Izraelre. Izrael válaszul 320 célpontra mért csapást a Gázai övezetben. Izraelben négy ember halt meg, a palesztin oldalon pedig 19-en vesztették életüket vasárnap.

Az Iszlám Dzsihád gázai terrorszervezet szóvivői szerint Izrael könnyítéseket ígért az övezet lakóinak a kairói tárgyalásokon, amelyeken palesztin források állítása szerint tegnap hajnalban tűzszüneti megállapodás született: halászati zónájuk kiterjesztését, az áramszolgáltatás és az üzemanyag-ellátás javítását – közölte a The Times of Israel angol nyelvű izraeli honlap. Az izraeli médiában megjelent értesülések szerint az utolsó vitás kérdés a Katarból a gázaiaknak rendszeresen érkező készpénzsegély ügye volt, ugyanis az övezetben kulcsfontosságúnak tekintették az esedékes harmincmillió dollár megérkezését a vasárnap elkezdődött ramadán böjti hónap ünnepségeihez.

Annak dacára, hogy a tűzszünet létrejött, az övezet negyven kilométeres körzetében tegnap is zárva tartottak az oktatási intézmények, hogy otthon, az óvóhelyek közelében lehessenek a gyerekek a palesztin rakétatámadások kiújulása esetén.

Az elmúlt hét péntekén kitört és szombaton erőteljes rakétaháborúvá fajult összecsapások mindkét oldalon igen kényes időpontban történtek: Izraelben a nemzeti ünnepek mellett május közepén kezdődnek Tel-Avivban az eurovíziós dalfesztivál elődöntői, amelyekre egész Európából több ezer vendéget várnak, a Gázai övezetben pedig a ramadán böjti hónap kezdődik ezekben a napokban.