Figyelik a vízállást

Sándor Lászlót, a megyei vízügyi hivatal főmérnökét éppen Felső-Háromszéken értük el telefonon, dél körül Hatolykánál és Szentkatolnánál ellenőrizték az átereszeket. Néhol szivárgást tapasztaltak – mondta –, ahol szükséges volt, zsákokkal próbálták orvosolni a helyzetet. A Feketeügy is növekvőben, de máshol is elérte a figyelmeztető szintet a patakok, folyók hozama – fűzte hozzá a szakember, aki példaként Kisborosnyót említette, ahol a Nagypatak kilépett medréből egy olyan részen, ahol nincs gát, értesüléseik szerint két házat veszélyeztetve. Erdővidéken a Vargyas patak is megduzzadt, Barót térségében mintegy 30 centiméterrel lépte át a figyelmeztető szintet. Az előző évi áradások károsította térségben kedden délben még nem volt probléma, Sándor László érdeklődésünkre azt mondta, a gátszakadás érintette részen elvégezték az árvízvédelmi beavatkozásokat.

A bőséges esőzés nem rótt feladatot katasztrófavédelmi felügyelőség szakembereire, Tolvaj Marius szóvivő szerint kedd délig nem kérték segítségüket kárelhárításához.