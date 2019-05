Az egykori Udvarhelyszék, Székelyföld történelmi központjának települései lesznek a díszvendégei az idei Székely Fesztiválnak, amelyet a hétvégén rendeznek meg a budapesti Millenáris Parkban, ahol péntektől vasárnapig kulturális programokkal, székely ételekkel, italokkal, kézműves termékekkel várják a látogatókat. Mindennap egy-egy megye – Maros, Hargita, Kovászna – mutatja be kulturális értékeit a Millenáris Park több helyszínén.

Domokos István, a fesztivál szervezője a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, hogy immár ötödik alkalommal rendezik meg a háromnapos eseménysorozatot, amely az idén ingyenesen látogatható. Az esemény kiemelt vendége Böjte Csaba szerzetes lesz. Az esemény célja a székely kultúra és hagyomány, a természeti értékek és a székely gasztronómia megismertetése.

Négy helyszínen hatvan műsorszám és több mint 500 fellépő mellett csaknem 100 kézműves termelő portékái, valamint turisztikai kiállítás és két művészeti tárlat is várja a látogatókat. A Balla Géza Pincészet borai mellett az érdeklődők megkóstolhatják az Erdélyi Pálinka Lovagrend vadgyümölcspálinkáit is. A gyermekek sok más program mellett a Székelyföldi Legendárium rajzfilmvetítésein vehetnek részt.

A fellépők között van a Bekecs Néptáncegyüttes, a Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvós Zenekar, a Százlábú Néptáncegyüttes és a vargyasi Borbáth Szilveszter. Szombat délután külön műsort tart a szentegyházi gyermekkórus 130 székely gyermek közreműködésével.

Láng Zsolt II. kerületi polgármester a külhoni kapcsolatok erősítésének fontosságát hangsúlyozva elmondta, hogy a kerület nagy hangsúlyt fektet a külhoni magyarság kultúrájának népszerűsítésére, többek között kiemelten támogatja a Kolozsvári Magyar Napok megrendezését. A nemrég átadott Nemzeti Táncszínház is több határon túli előadással és társulattal várja az érdeklődőket a Millenáris Parkban, amellyel számos közös értékteremtő programban is együttműködik az önkormányzat – tette hozzá.

Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke hangsúlyozta: kulturális és kulináris kínálatuk legjavát hozzák el Udvarhelyszékről az idei rendezvényre. A programok közül kiemelte a Székelykeresztúr és Szenterzsébet vidékéről érkező Cickom Énekegyüttest, valamint a székelyudvarhelyi néptáncműhely előadását. Emellett háztáji gazdaságok termékei is bemutatkoznak, lesz kóstolás és vásár is. A Vámszer Géza Művészeti Népiskola oktatói és fellépői fafaragást, kerámiakészítést és nemezelést mutatnak be, vasárnap pedig a Székelyföldi Legendárium Varázspatkó című új rajzfilmjének budapesti premierjén vehetnek részt az érdeklődők.

Grüman Róbert, Kovászna megye tanácsának alelnöke a programok közül kiemelte az interaktív népi foglalkozásokat és a mézeskalács-készítést, valamint a népi mesterségeket bemutató kiállítást. De fafaragásról, kovácsmesterségről szóló rövidfilmeket is láthatnak az érdeklődők – tette hozzá.

Glázer Tamás, a Millenáris Park ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy évről évre növekszik az érdeklődés a Székely Fesztivál iránt, minden évben átlagosan 30 ezer látogatót vonzott az eseménysorozat.