Baki a Trónok harcában

Hétfői közleményében a tartalomszolgáltató azt írta: „A latte véletlenül jelent meg a vasárnap esti epizódban. Daenerys gyógynövényteát rendelt.” A most futó nyolcadik, befejező évad The Last of the Starks című epizódjában mind­össze két másodpercre tűnt fel a Daenerys előtti asztalon egy elvitelre rendelt kávéspohár. Mérete és formája alapján a rajongók azt is tudni vélték, hogy az egyik legnépszerűbb amerikai gyorsétteremlánc termékéről van szó, így a #Starkbucks hashtag hirtelen elszaporodott a közösségi oldalakon.

A Trónok harca art directora, Hauke Richter a Varietynek azt mondta, sokszor előfordul, hogy különböző tárgyakat véletlenül a díszletben felejtenek, és ezek bekerülnek a végső verzióba, de ekkora tévedés eddig még nem történt. A közösségi oldalakon többen kétségbe vonták, hogy egy ekkora produkció esetében valóban előfordulhat, hogy véletlenül ott marad egy oda nem illő tárgy a díszletben, és arra gyanakodtak, hogy szándékos bakiról, valószínűleg Starbucks-reklámról lehet szó. A gyorsétteremlánc nem reagált a felvetésre, Twitter-oldalán viszont épp Dragon Drink nevű új termékét népszerűsítette, a Trónok harca díszletei közt „felejtett” kávéspohárra reflektálva. „Meglepő, hogy nem Dragon Drinket rendelt” – írták Daenerysre utalva.