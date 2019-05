Csak Olaszország mutatja be Woody Allen új filmjét

Miután a gyártó Amazon kihátrált a Woody Allennel kötött, négy filmre szóló szerződése mögül és elsüllyesztette a rendező új filmjét, egy ország mégis megszerezte a forgalmazási jogokat: Olaszországban októberben bemutatják az A Rainy Day in New Yorkot. Az olasz premier miatt a szakma azon spekulál, vajon azt jelenti-e ez, hogy a Velencei Filmfesztiválra is meghívják a filmet.