Miért zaklatnak minket?

Az élet csupa kérdés és felelet – mondja egy francia filozófus. Már az is kérdés, hogy miért születtünk, de erre a felelet vitathatatlanul a bibliai írásokban van megadva. Isten az embert (férfiút és nőt, Ádámot és Évát) azért teremtette, hogy azok sokasodva lakják be a földet.

Azt több millió évre vissza­menőleg lehet bizonyítani, hogy emberek élnek a földön, és oly sokféleképpen, hogy nincs a világon (még klónozás által sem) két tökéletesen egyforma. Szétszóródottságában nemzetekre, nemzetiségekre, kasztokra oszlott, kialakult a sok között dák, római, trák, görög, szláv, germán stb. nép, és a magyar is. A sors vagy talán a Jóisten akaratából úgy alakult, hogy a magyar nemzet (és ország) tőszomszédságba került a románnal. Éltek sokáig, jól és rosszul egymás mellett, de – milyen is a világ – egy idő után még a jó szomszédok is összeszólalkoznak, hát akkor a rosszak. Hiszen még a családon belül, édestestvérek között is van olykor-olykor vita és nézeteltérés. Így veszhetett össze – valamilyen okból – az erdélyi román és magyar lakosság egy része is. A történelemírás csak az 1800-as évek után kezdte feljegyezni a két kis nemzet közötti konfliktusokat, amelyek az első világháborúban tetőztek, az igazságtalan trianoni döntés után pedig úgy tűnik, hogy végeérhetetlenül elszabadult a pokol.

Még most, száz év után is vérmes nacionalista rohamokban rázzák a rongyot az Erdélybe utólag beköltözött románok, akiknek hangadói – Dan Tanasă vagy Rareş Bogdan csak kettő közülük – írásban és szóban is büntetlenül gyalázkodnak, fenyegetőznek, sőt, ki is utasítják az őshonos magyarságot Erdélyből. Tehetik, mert az „igazságszolgáltató” szervek mindig nekik adnak igazat.

Számunkra azonban továbbra is kérdés, hogy miért haragszanak a magyarokra, mi a bajuk velük. Miért nem tűrik a székely zászló kitűzését? Miért nem bírják a magyar feliratokat (városháza, községháza, utcanevek, tájak, vidékek, Székelyföld kiírását)? Miért ragaszkodnak a román nyelv elsőbbségéhez? Miért tépik vagy törik le a székely zászlót? Miért üldözik vagy veszik át szimbólumainkat (címereket, illetve kokárdákat)? Miért dicsekednek főleg külföldieknek a magyar, szász, osztrák várakkal, városokkal, épületekkel? Miért nem akarják a magyar orvos- és gyógyszerészképzést? Miért nem engedik a magyar nyelv használatát a hivatalokban, kórházakban, bíróságokon? Miért nem tűrik meg egy gyűlésteremben a székely és a magyar zászlót, de az angol, izraeli, amerikai stb. lobogót igen? Miért kerülik úton-útfélen és hallgatják el tévében-rádióban a székely-magyar sikereket? Miért nem fejlesztik a székelyföldet úgy, mint a többi megyét? Miért gyalázzák meg az úzvölgyi hadi temetőt? Miért, miért, miért? Akik így tesznek, nagyon buták!

N. Kányádi Mihály,Szentivánlaborfalva